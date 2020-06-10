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Украина получила одобрение кредитной программы от МВФ

10 июня, 00:53

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

2,1 млрд долларов скоро поступят в бюджет

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу кредитования stand-by на сумму в 5 миллиардов долларов. Сообщение об этом появилось на сайте Фонда. Эту информацию подтвердил также президент Украины Владимир Зеленский.

"Первый транш от МВФ составит 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем ожидалось ранее", — сообщил глава государства.

В Фонде сообщили, что новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится.

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Первый транш поступит в Украину в ближайшее время и составит 2,1 миллиарда долларов. Остальные деньги поступят в течении 18 месяцев четырьмя платежами.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль назвал новые "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by:

  • прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;
  • усиление корпоративного управления госпредприятия;
  • усиление и независимость Антимонопольного комитета;
  • реформа таможни и налоговой;
  • сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";
  • приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.

Министерство социальной политики обсудило с МВФ вопросы пенсионной реформы в Украине. Внедрение второго (накопительного) уровня пенсионной системы стало одной из тем встречи.

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НБУ правительство кредиты Владимир Зеленский МВФ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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