Полтриллиона в год: Трамп подсчитал астрономические убытки США из-за Китая
Президент США обещает, что больше его страна не будет нести потери из-за торговых уступок
Сумма потерь, которые США ежегодно несут из-за торговли с Китаем, достигла 500 миллиардов долларов.
Такие данные на своей странице в Twitter озвучил американский президент Дональд Трамп на следующий день после намерения повысить тарифы на китайские товары с 10 до 25%.
"Уже много лет США ежегодно теряют на торговле около 600-800 млрд долларов. С Китаем мы теряем 500 млрд долларов. Простите, но дальше также продолжаться не может!" - написал глава Белого дома в Twitter.
Данные заявления противоречат предыдущим словам Трампа, который ранее допускал прекращение торговой войны США с Китаем, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.
В начале года он также утверждают, что переговоры с Китаем идут очень хорошо, и что ослабление китайской экономики дает основание Пекину работать над соглашением с Вашингтоном.
Кроме того, министр торговли США Уилбур Росс также допускал заключение "хорошего" соглашения между США и Китаем по неотложным торговым вопросам. В то же время, по его словам, прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее.
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