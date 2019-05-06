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Полтриллиона в год: Трамп подсчитал астрономические убытки США из-за Китая

6 мая, 18:07

Президент США обещает, что больше его страна не будет нести потери из-за торговых уступок

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP

Сумма потерь, которые США ежегодно несут из-за торговли с Китаем, достигла 500 миллиардов долларов.

Такие данные на своей странице в Twitter озвучил американский президент Дональд Трамп на следующий день после намерения повысить тарифы на китайские товары с 10 до 25%.

"Уже много лет США ежегодно теряют на торговле около 600-800 млрд долларов. С Китаем мы теряем 500 млрд долларов. Простите, но дальше также продолжаться не может!" - написал глава Белого дома в Twitter.

Данные заявления противоречат предыдущим словам Трампа, который ранее допускал прекращение торговой войны США с Китаем, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

В начале года он также утверждают, что переговоры с Китаем идут очень хорошо, и что ослабление китайской экономики дает основание Пекину работать над соглашением с Вашингтоном.

Кроме того, министр торговли США Уилбур Росс также допускал заключение "хорошего" соглашения между США и Китаем по неотложным торговым вопросам. В то же время, по его словам, прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее.

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Тег налоги, торговля, Китай, США, Трамп, пошлины

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