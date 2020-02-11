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Аграрии пока не смогут получить господдержку: в Минэкономики назвали причину

11 февраля, 13:28

Кабинет министров еще не утвердил программу господдержки-2020

Фото: Минагрополитики

Фото: Минагрополитики

Сельхозпроизводители смогут получить выплаты по программам государственной поддержки на 2020 год не раньше апреля текущего года. Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, Кабинет министров еще не утвердил программу господдержки-2020 с бюджетом 4,24 млрд грн, которую разработало министерство.

Это произойдёт в три этапа – сначала правительство должно принять постановление о распределении этих 4,24 млрд грн, после чего принять порядки распределения средств каждому отдельному направлению (сейчас министерство предлагает 5 направлений) и принять соответствующие статьи в бюджете.

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"Вся процедура займёт от одного до полутора месяца. Условно говоря, имея решение на 15 февраля, мы понимаем, что аграрии смогут получить деньги с апреля", - сказал Высоцкий.

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Финальную версию программы господдержки министерство намерено передать после обсуждений в комитете, 11 февраля.

Ранее сообщалось, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 миллиарда гривен, а также дополнительные 240 миллионов гривен на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривен предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен – на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривен – на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривен на садоводство и фермерство.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

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аграрии Минэкономики

Источник: УНИАН

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