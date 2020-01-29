Аграрии смогут получить дешевые кредиты: что приготовило государство

На программу по удешевлению кредитов для аграриев выделят 1,2 млрд грн

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В государственном бюджете на 2020 год зафиксирована сумма в 4,2 млрд грн на поддержку отрасли АПК, из которых 1,2 млрд грн предполагается выделить на программу по удешевлению кредитов. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Кредитная программа будет действовать по нескольким направлениям:

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компенсация процентов по кредитам для с/х предприятий, имеющих ежегодный оборот до 20 млн грн. Это направление не будет иметь ограничений по целевому использованию кредитов. Государство будет компенсировать до 1,5 учетной ставки НБУ, конечная стоимость кредита для сельхозпроизводителя не будет превышать 5%;

компенсация процентов по кредитам, привлеченным на развитие животноводства, в том числе "нишевые" направления – овцеводство, козоводство, пчеловодство, звероводство и другие. Предполагается, что сумма кредитов не должна превышать 10-15 млн грн;

компенсация процентов по кредитам, привлеченным под покупку земель с/х назначения. Направление будет распространяться на сельхозпроизводителей различных форм хозяйствования. Сумма компенсации процентов не будет превышать 5 млн грн в год.

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Новости "Сегодня" ранее писали, что украинским фермерам планируют в рамках специальной государственной программы предоставлять кредиты для покупки земельных паев после открытия рынка земли в октябре 2020 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

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