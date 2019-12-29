Аграрный комитет вернул Раде законопроект о рынке земли: рекомендуют принять

Ко второму чтению готов – Аграрный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту принять законопроект о рынке земли, ведь поработали с поправками к документу. И из более четырех тысяч на рассмотрение в сессионный зал отправили только девять. Что именно предлагается принять депутатам, выяснили новости "Сегодня".

Проработав все поправки, сейчас комитет предлагает: чтобы землю покупали только граждане Украины, общины и украинские компании, основанные украинцами. Владеть можно не более 10 тысячами гектаров. А о продаже иностранцам – это вопрос может быть решен только на референдуме.

Оппозиционные фракции против. Требуют рассматривать отдельно каждую поправку из тех четырех тысяч.

"Пока мы увидели очень серьезное нарушение, потому что правки должны рассматриваться каждая на комитете. Комитет должен проголосовать за каждую правку. Мы внимательно соблюдаем регламент", – говорит Артур Герасимов, народный депутат, фракция партии "Европейская солидарность".

А депутаты большинства уверяют: в этом нет необходимости потому, что практически все внесенные на рассмотрение предложения дублируют друг друга.

"Надо понимать, что большинство из них просто идентичны, на 90 процентов. Причем большинство из них идентичны не только по содержанию, но и по тексту. Поэтому были выбраны оптимальные", – отмечает Николай Сольский, народный депутат, фракция партии "Слуга народа".

В конце – законопроект согласовывают и рекомендуют Верховной Раде его поддержать.

В общем, правки к закону о продаже сельскохозяйственных угодий профильный комитет рассматривал несколько заседаний подряд. Не обошлось без драк и блокирования работы.

В целом же для запуска рынка земли голосования только за один законопроект недостаточно. Необходимо принять целый ряд документов. Поэтому, по словам спикера Дмитрия Разумкова, скорее всего сам рынок заработает лишь в конце 2020 года.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности. Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие правки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

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