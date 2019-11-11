Иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума – Зеленский

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После запланированного на 2020 год запуска рынка землиправо продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Принято решение: между первым и вторым чтением (законопроекта об обороте сельхозземель. – Ред.) в существующий проект закона будут внесены поправки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет в законе", – заявил Зеленский.

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Зеленский также добавил, что в ближайшее время Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума. По нынешним правилам, вопросы владения землей не могу выноситься на референдум.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера: "Конец эпохи бедности" на телеканале "Украина" заявлял, что право покупать украинские земли в рамках нового законодательства о земельном рынке иностранцы получат через четыре года.

Как известно, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

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