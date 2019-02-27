"Агрессивный потолок": стало известно, какой максимум газа можно добыть в Украине

В государственной "Укргаздобыче" рассчитывают на доразведку месторождений

Фото: Getty Images

"Агрессивный потолок": стало известно, какой максимум газа можно добыть в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg 2019-02-27T13:52:00+02:00 Экономика В государственной "Укргаздобыче" рассчитывают на доразведку месторождений

Государственная компания "Укргаздобыча" без получения дополнительных лицензий на новые участки сможет достичь стабилизированной добычи газа на уровне максимум 17,2 млрд кубометров. Об этом во время Украинского энергетического форума заявил первый заместитель главы правления "Укргаздобычи" Александр Романюк.

По его словам, для наращивания добычи до 20 млрд куб. м необходимо получить дополнительно подтвержденные запасы в объеме 100 млрд куб. м.



"С учетом доразведки уже существующих месторождений, есть значительный потенциал добычи, согласно сейсмическим исследованиям, – 17,5 млрд куб. м. То есть это абсолютный потолок, даже немного агрессивный ... Никто не говорит, что 20 млрд добычи невозможно. Но для того, чтобы это стало реальностью, нужно дополнительно получить ресурс подтвержденных запасов еще на 100 млрд куб. м", – пояснил он.

Романюк отметил, что этот показатель уже учитывает имеющиеся защищенные запасы в объеме 31 млрд куб. м, которые есть в портфеле "Укргаздобычи".

По его словам, для обеспечения дополнительной добычи и стабилизации ее на уровне 16 млрд куб. м газа до 2027-2028 года, компании нужно дополнительно получить подтвержденные ресурсы еще на 22 млрд куб. м.

"Далее, для того, чтобы получить 18 млрд куб. м, дополнительно нужно еще 40 млрд "тупых" запасов, и так далее", – сказал Романюк.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркнул, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая.

По данным Министерства энергетики и угольных ресурсов Украины, в 2018 году общая добыча газа составила почти 21 млрд кубометров. Сегмент добычи демонстрирует положительную динамику три года подряд.

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