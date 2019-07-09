АМКУ начал рассмотрение дела о покупке "Укроборонпром" компании "Мотор Сич"

Комитет расследует возможную концентрацию на рынке авиационных двигателей, их технического обслуживания и рынка газотурбинных приборов

Фото: facebook.com/amc.gov.ua.

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о покупке госпредприятием "Укроборонпром" и оффшорной компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании "Мотор Сич". Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Комитет расследует возможную концентрацию на рынке авиационных двигателей, их технического обслуживания и рынка газотурбинных приборов.

"Эти концентрации являются этапами многоступенчатой сделки, направленной на приобретение компанией "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на "Мотор Сич" ворвались сотрудники киевского подразделения Службы безопасности Украины с обысками.

Как сообщили в СБУ, "проходят обыски в рамках статей 113, 114 УК Украины – по факту подготовки к диверсии и шпионажа". Силовики заявили, что им удалось предотвратить серьезную диверсию против экономики и обороноспособности страны – вывод за границу стратегического предприятия "Мотор Сич".

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира.

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