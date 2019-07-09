Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

АМКУ начал рассмотрение дела о покупке "Укроборонпром" компании "Мотор Сич"

9 июля, 16:04

Комитет расследует возможную концентрацию на рынке авиационных двигателей, их технического обслуживания и рынка газотурбинных приборов

Фото: facebook.com/amc.gov.ua
Фото: facebook.com/amc.gov.ua.

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о покупке госпредприятием "Укроборонпром" и оффшорной компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании "Мотор Сич". Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Комитет расследует возможную концентрацию на рынке авиационных двигателей, их технического обслуживания и рынка газотурбинных приборов.

"Эти концентрации являются этапами многоступенчатой сделки, направленной на приобретение компанией "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на "Мотор Сич" ворвались сотрудники киевского подразделения Службы безопасности Украины с обысками.

Как сообщили в СБУ, "проходят обыски в рамках статей 113, 114 УК Украины – по факту подготовки к диверсии и шпионажа". Силовики заявили, что им удалось предотвратить серьезную диверсию против экономики и обороноспособности страны – вывод за границу стратегического предприятия "Мотор Сич".

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег АМКУ, акции, Мотор Сич

Вы сейчас просматриваете новость " АМКУ начал рассмотрение дела о покупке "Укроборонпром" компании "Мотор Сич"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский уволил высокопоставленную чиновницу в Антимонопольном комитете

Вчера, 16:02

Глава государства продолжает чистку в государственных органах и снова взялся за АМКУ

ДТЭК не является монополистом на рынке – глава Антимонопольного комитета

5 июля, 14:38

Глава АМКУ также отметил, что с 1 июля заработал новый рынок электроэнергии и цену на электроэнергию уже устанавливает не государство, а сами производители

Зеленский провел "зачистку" в Антимонопольном комитете: уволены три чиновника

5 июля, 12:39

Глава государства устроил кадровую чистку в АМКУ и взялся за государственных уполномоченных

АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от 28-дневных тарифов

4 июля, 17:54

Рекомендации направлены "Киевстару", "Vodafone Украина" и lifecell

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Как изменились требования к трудовому стажу

У Зеленского готовят кадровые решения по Виталию Кличко

Глупая женщина — подарок для мужчины

Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой спутницей

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон

Аскрен высказался о поражении за 5 секунд

Алла Пугачева поделилась необычным фото младшей дочери

Надежда Михалкова встретилась с любовницей бывшего мужа

Очень эффективный способ оздоровления суставов изнутри

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского

Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида «травмирующей» обуви

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь