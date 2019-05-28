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Аналитики улучшили прогноз по инфляции в Украине

28 мая, 16:30

Минэкономразвития опубликовало ожидания по росту цен на четыре года

Фото: Pixabay

Рост потребительских цен в Украине по итогам 2019 года в среднем ожидается на уровне 8,7%. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе, обнародованном Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Аналитики в мае 2017 года прогнозировали инфляцию, которая ожидается в 2019 году, на уровне 6,5%, а в сентябре и декабре прошлого года – на отметке в 9%. Таким образом, с декабря по апрель ожидания экспертов по росту потребительских цен улучшились с 9% до 8,7%.

Прогноз по инфляции в 2019 году в Украине (за апрель 2019). Инфографика: МЭРТ
Прогноз по инфляции в 2019 году в Украине (за апрель 2019). Инфографика: МЭРТ

Аналитики прогнозируют, что инфляция в 2020 году составит 7,6% (прогноз за декабрь-2018 – 8%), в 2021 году – 6,8% (ранее 8%), а в 2022 году – 6% (это первый прогноз по росту ВВП в указанном году).

Прогноз по инфляции в Украине в 2020-2022 годах. Инфографика: МЭРТ
Прогноз по инфляции в Украине в 2020-2022 годах. Инфографика: МЭРТ

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что в апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% – в марте). В месячном измерении цены выросли на 1%.

Ранее эксперты объяснили "Сегодня", что происходит с ценами на овощи в Украине:


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Тег цены, инфляция, МЭРТ, цены на продукты, Минэкономразвития

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