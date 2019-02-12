Арендную плату за землю для селян необходимо поднять – Колесников
Аренда гектара украинской земли должна составлять не менее 150 долларов в месяц, считает политик
Арендная плата за землю для селян должна равняться второй пенсии. Об этом заявил премьер оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Донецкую область.
Настаивает, аренда гектара украинской земли должна составлять не менее 150 долларов в месяц. А деньги фермеры должны получать ежемесячно. Только после таких изменений в стране можно позволить свободную продажу земли.
"В Донецкой области здесь пять с половиной гектаров средний пай. Возьмите семью пенсионеров: 11 гектаров, если по 150 долларов – 1650 долларов. То есть в год это 45 тысяч гривен. В месяц это 4 000 каждая семья пенсионеров будет получать. Вот тогда они подумают, надо ли продавать землю или лучше передать по наследству", – сказал Борис Колесников.
Ранее Борис Колесников сообщил, что Украина должна экспортировать не сырье, а готовую продукцию.
Также Борис Колесников рассказал, как государству стоит поддержать аграриев.
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