Арендную плату за землю для селян необходимо поднять – Колесников

Аренда гектара украинской земли должна составлять не менее 150 долларов в месяц, считает политик

Арендную плату за землю для селян необходимо поднять – Колесников 2019-02-12T22:22:00+02:00 Экономика Аренда гектара украинской земли должна составлять не менее 150 долларов в месяц, считает политик

Арендная плата за землю для селян должна равняться второй пенсии. Об этом заявил премьер оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Донецкую область.

Настаивает, аренда гектара украинской земли должна составлять не менее 150 долларов в месяц. А деньги фермеры должны получать ежемесячно. Только после таких изменений в стране можно позволить свободную продажу земли.

"В Донецкой области здесь пять с половиной гектаров средний пай. Возьмите семью пенсионеров: 11 гектаров, если по 150 долларов – 1650 долларов. То есть в год это 45 тысяч гривен. В месяц это 4 000 каждая семья пенсионеров будет получать. Вот тогда они подумают, надо ли продавать землю или лучше передать по наследству", – сказал Борис Колесников.

Ранее Борис Колесников сообщил, что Украина должна экспортировать не сырье, а готовую продукцию.

Также Борис Колесников рассказал, как государству стоит поддержать аграриев.

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