Аренду квартир без риелторов хотят запретить: эксперт нашел "лазейку" в законопроекте

Верховная Рада пытается в очередной раз навести порядок на рынке аренды жилья, выведя его из тени и заставив платить налоги. В частности, парламент намерен запретить аренду квартир без риелторов. Однако эксперты видят в законопроектах "лазейки", которые позволят обойти вводимые правила.

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Независимый GR-консультант Тимур Крюков в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что арендодателю никто не запретит "просто пустить" арендатора к себе в квартиру безо всякого договора.

"Вернее, договор будет, только ни арендодатель, ни арендатор никому его не покажут. То есть будет все то же, что есть и сейчас. Да, это всегда риски. Во-первых, недобросовестный арендатор может потребовать назад всю сумму аренды как необоснованно полученную (есть такая возможность по ст. 1212 Гражданского кодекса). А если арендодатель начнет спорить, то можно пригрозить и написать жалобу в налоговую, что арендодатель сдает недвижимость, получает доход, а налоги не платит", – говорит эксперт.

Это – не говоря уже о банальной порче имущества, добавляет он.

"Однако даже такие риски не пересилят нежелания владельцев платить налоги. Единственный способ детенизировать рынок аренды – сделать так, чтобы риски, связанные с недобросовестными арендаторами, казались арендодателям более угрожающими, чем необходимость уплатить налог. Я вижу выход в том, чтобы разрешить владельцам недвижимости становиться плательщиками единого налога без регистрации как ФОП. Особенно это актуально для тех, кому запрещено заниматься предпринимательством. И риелторы тут совершенно не нужны", – заметил Тимур Крюков.

Ранее сообщалось, что эксперт нашла серьезную проблему с идеями Рады по выведению недвижимости из "тени", ведь несколько законопроектов противоречат друг другу.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Аренду жилья хотят изменить, а риелторов вывести из "тени"".

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Напомним, раньше сайт "Сегодня" рассказывал о мошенниках на рынке недвижимости:

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