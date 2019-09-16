Атаки на заводы в Саудовской Аравии взвинтили цены на нефть

Напряженность на Ближнем Востоке может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок

Фото: REUTERS / Christian Hartmann

Цены на нефть растут в понедельник, 16 сентября, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 11:20 по киевскому времени подорожали до 65,50 долл. за баррель, тогда как к закрытию торгов 13 сентября были на отметке 60,22 долл. за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились до 58,95 долл. за баррель, хотя в пятницу перед закрытием были на отметке 54,8 долл. за баррель.

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"По моему мнению, Саудовская Аравия сможет восстановить производство нефти в объеме 3 млн баррелей (б/с) в сутки в ближайшие 2-5 дней, однако на возврат еще 2,7 млн б/с потребуется больше времени, с учетом особенностей НПЗ Абкайк", – сообщил аналитик по энергетическому сектору Mizuho Securities Роберт Ягер.

MarketWatch пишет, что объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам в последние месяцы, однако последнее нападение, вероятно, нанесло наиболее серьезный ущерб. Отмечается, что напряженность на Ближнем Востоке может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок.

Новости "Сегодня" писали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

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