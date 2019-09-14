В Судовской Аравии после атаки дронов загорелся один из крупнейших в мире НПЗ

По данным СМИ, всего хуситы запустили 10 дронов, которые атаковали нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс

Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии / Фото: AFP

В Саудовской Аравии, где ранее произошло нападение на аэропорт, беспилотники атаковали нефтяные объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Они поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс. По данным СМИ, в результате нападения на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco произошел пожар.

Ответственность за нападение взяли на себя сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). По данным СМИ, всего хуситы запустили 10 дронов.

Реклама

В настоящее время огонь взят под контроль. Хуситы также заявили, что намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты.

Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии. Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама