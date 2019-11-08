Бесплатное получение земли в Украине – не совсем бесплатное: эксперт прояснил детали

/ Фото: Pixabay

Реклама

Земельный кодекс Украины гарантирует, что украинцы имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли под разные цели. Все что нужно – быть совершеннолетним и иметь паспорт Украины. Но раздавать землю государство долго не будет. В планах правительства сделать землю товаром. Поэтому норма о бесплатной приватизации не вписывается в новую модель. Ввести продажу земли планируют 1 октября 2020 года.

Сейчас по закону весь процесс должен занимать два-три месяца. На самом деле на получение земли могут уйти годы.

"Временные затраты по оформлению предоставленного безвозмездно земельного участка, по собственному опыту, составляет от шести месяцев и более. Таким образом, под бесплатной приватизацией понимается именно бесплатное получение земельного участка, а процесс ее оформления требует финансовых и временных затрат", – рассказал сайту "Сегодня" юрист Андрей Григоренко.

Денежные расходы тоже придется пронести. Услуги землеустроителя обойдутся от 3000 до 10000 грн. Стоимость зависит от того, будет ли заказчик сам согласовывать проекты у чиновников, или всем займется землеустроительная организация.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Надо брать, пока дают: как бесплатно получить пять участков земли

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, каким власть видит будущий рынок земли и чего боятся малые фермеры:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама