Без штрафа, но с четкими условиями: в ЕС завершили расследование против "Газпрома"

Еврокомиссия (ЕК)подтвердила закрытие антимонопольного расследования в отношении "Газпрома", которое длилось в течение нескольких лет. Ранее западные СМИ анонсировали, что ЕК пойдет на "мировую" с "Газпромом", и эти прогнозы оправдались.

Еврокомиссия предписала "Газпрому" ряд юридически обязывающих условий по соблюдению правил свободной циркуляции газа по конкурентным ценам на газовом рынке Центральной и Восточной Европы.

"Решение снимает препятствия, созданные "Газпромом", которые мешают свободному перемещению газа в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, решение устанавливает комплекс правил по будущему поведению "Газпрома", – заявила член ЕК по конкуренции Маргрете Вестагер.

При соблюдении этих условий Еврокомиссия согласна урегулировать спор без штрафных санкций. Впрочем, Вестагер подчеркнула, что принятое сегодня решение не закрывает дело.

"Напротив, "Газпром" должен начать сегодня соблюдать взятые обязательства", – добавила еврокомиссар.

В "Газпроме" уже заявили, что "удовлетворены" решением ЕК в рамках антимонопольного расследования.

"Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом. "Газпром" всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем", – заявил зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Обязательства "Газпрома" перед Еврокомиссией

Вестагер перечислила эти обязательства, опубликованные Еврокомиссией:

"Газпром" должен отказаться от всех ограничений, которые мешают его клиентам перепродавать за пределы национальных границ купленный у него газ.

Российская компания берет обязательство облегчить газовые потоки в направлении изолированных рынков Центральной и Восточной Европы, а также из них; в частности, речь о странах Балтии и Болгарии, не располагающих достаточной структурой интерконнекции.

Должен быть запущен структурированный процесс с целью гарантии конкурентоспособности цен на газ, чтобы они соответствовали уровню цен, применяемых на рынках Западной Европы, в особенности, что касается платформ сжиженного газа.

"Газпром" не может действовать на каких-либо преимуществах в отношении газовой инфраструктуры. Такие преимущества "Газпром" мог получать, к примеру, от клиентов, используя свои рыночные позиции в поставках газа.

ЕК в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 года ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях.

ЕК назвала три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают российскую компанию: "Газпром", возможно, разделял газовые рынки, препятствуя свободному потоку газа через территорию государств-членов, возможно, препятствовал диверсификации поставок газа, а также мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти".

"Газпром" 28 сентября 2015 года направил в адрес ЕК письменный ответ на Уведомление о претензиях в рамках антимонопольного расследования его деятельности в странах ЕС, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов, но, по утверждению ЕК, обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы.

В апреле-2018 стали известны результаты расследования Еврокомиссии против "Газпрома". Эти документы свидетельствуют о многочисленных и умышленных злоупотреблениях российской компании.