Блокада на Донбассе "украла" у Украины рост экономики – Гройсман

Торговая блокада неконтролируемых районов Донбасса привела к падению ВВП Украины на 1%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции.

"Достаточно существенно ухудшила ситуацию в экономике блокада, и я думаю, что у нас есть падение 1% ВВП. Тут титаническими усилиями пытаешься увеличить ВВП, а, к большому сожалению, кто-то пытается сделать совсем другое", – отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что блокада негативно сказалась на торговом балансе страны.

"Все то, что мы покупали за гривню, мы начали покупать за валюту. Поэтому модернизация структуры потребления энергоресурсов в Украине тоже будет положительно влиять на наш торговый баланс", – заключил Гройсман.

Напомним, весной 2017 года боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР" заявили о "национализации" украинских предприятий, находящихся в неподконтрольных районах Донбасса. СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения на оккупированных территориях до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

Как подсчитали ранее в Национальном банке Украины (НБУ) сообщали, что блокада привела к ухудшению экономической ситуации в Украине.