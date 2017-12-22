Блокада на Донбассе "украла" у Украины рост экономики – Гройсман

Вчера, 17:10

ВВП снизился из-за ухудшения торгового баланса

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Торговая блокада неконтролируемых районов Донбасса привела к падению ВВП Украины на 1%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции.

"Достаточно существенно ухудшила ситуацию в экономике блокада, и я думаю, что у нас есть падение 1% ВВП. Тут титаническими усилиями пытаешься увеличить ВВП, а, к большому сожалению, кто-то пытается сделать совсем другое", – отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что блокада негативно сказалась на торговом балансе страны.

"Все то, что мы покупали за гривню, мы начали покупать за валюту. Поэтому модернизация структуры потребления энергоресурсов в Украине тоже будет положительно влиять на наш торговый баланс", – заключил Гройсман.

Напомним, весной 2017 года боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР" заявили о "национализации" украинских предприятий, находящихся в неподконтрольных районах Донбасса. СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения на оккупированных территориях до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

Как подсчитали ранее в Национальном банке Украины (НБУ) сообщали, что блокада привела к ухудшению экономической ситуации в Украине
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Автор:

Сергей Рюмочкин

Источник:

"Сегодня"

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