Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

Блокировка "серых" мобилок: в Раде отозвали старый законопроект об IMEI-кодах

4 сентября, 12:42

Парламент займется новым, более актуальным, проектом закона, заверили в профильном комитете

/ Фото: Pixabay

После того, как в Верховной Раде заявили о стремлении ввести покупку SIM-карт по паспорту, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров отозвал законопроект "Об электронных коммуникациях".

Этот документ должен быть обязать мобильных операторов предоставлять услуги на основе заключения договора с абонентом, а также разрешить операторам блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям по IMEI-кодам. Теперь это предусмотрено новым законопроектом.

"Мы этот закон будем полностью переделывать, учитывая последние европейские практики. По моей инициативе его отозвали", – заявил Федоров.

Реклама

Читайте также: Конец мобильной анонимности: украинцев хотят заставить регистрировать sim-карты

Напомним, согласно пояснительной записке к законопроекту № 1083 от 29 августа 2019 года, предлагается возобновить ведение национального реестра IMEI-кодов, который запускали еще в 2009 году. Новый законопроект также разрешает операторам связи блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр. Также законопроект предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных абонентов-физлиц.

В тренде
Кумир-депутат и жарка на столе: юная сенсация дзюдо Дарья Белодед – о Японии, в которой сотворила историю
Дарья Белодед

IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это международный идентификатор мобильного оборудования, который представляет собой число (обычно 15-значное), уникальное для каждого мобильного телефона. Оно устанавливается на заводе, служит для точной идентификации телефона в сети. IMEI хранится в специальной части памяти телефона и фактически играет роль серийного номера аппарата. Чтобы узнать IMEI , нужно набрать на *#06#. Появившийся на экране код необходимо сверить с тем, который написан на упаковке, в гарантийном талоне и на наклейке под аккумулятором телефона.

Напомним, в августе-2019 в Украине начала работу оценочная миссия ЕС по интеграции с единым цифровым рынком. Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market – DSM). 

Также новости "Сегодня" рассказывали, что воры в Украине открыли охоту на мобильные телефоны. О самых опасных для собственников гаджетах местах узнавайте из видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

реестр смартфоны законопроекты мобильные телефоны IMEI

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине резко просели рекордные цены на картошку
В Украине резко просели рекордные цены на картошкуЭкономика
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угроза
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угрозаЭкономика
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентябряУкраина
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евро
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евроФинансы
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика

Новости партнеров

Loading...