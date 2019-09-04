Блокировка "серых" мобилок: в Раде отозвали старый законопроект об IMEI-кодах

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После того, как в Верховной Раде заявили о стремлении ввести покупку SIM-карт по паспорту, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров отозвал законопроект "Об электронных коммуникациях".

Этот документ должен быть обязать мобильных операторов предоставлять услуги на основе заключения договора с абонентом, а также разрешить операторам блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям по IMEI-кодам. Теперь это предусмотрено новым законопроектом.

"Мы этот закон будем полностью переделывать, учитывая последние европейские практики. По моей инициативе его отозвали", – заявил Федоров.

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Напомним, согласно пояснительной записке к законопроекту № 1083 от 29 августа 2019 года, предлагается возобновить ведение национального реестра IMEI-кодов, который запускали еще в 2009 году. Новый законопроект также разрешает операторам связи блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр. Также законопроект предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных абонентов-физлиц.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это международный идентификатор мобильного оборудования, который представляет собой число (обычно 15-значное), уникальное для каждого мобильного телефона. Оно устанавливается на заводе, служит для точной идентификации телефона в сети. IMEI хранится в специальной части памяти телефона и фактически играет роль серийного номера аппарата. Чтобы узнать IMEI , нужно набрать на *#06#. Появившийся на экране код необходимо сверить с тем, который написан на упаковке, в гарантийном талоне и на наклейке под аккумулятором телефона.

Напомним, в августе-2019 в Украине начала работу оценочная миссия ЕС по интеграции с единым цифровым рынком. Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market – DSM).

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