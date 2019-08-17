В Украине начала работу оценочная миссия ЕС по интеграции с единым цифровым рынком

В Офисе президента Украины прошла встреча советника главы государства с оценочной миссией Европейского союза

/ Фото: Офис Президента Украины

В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза по интеграции с единым цифровым рынком. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В Офисе президента Украины прошла встреча советника главы государства Михаила Федорова с оценочной миссией Европейского союза при участии представителей DG Connect Европейской комиссии. Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market – DSM)", - говорится в сообщении.

В ОП добавили, что стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе. По мнению европейских экспертов, единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

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"Стратегия опирается на европейские ценности справедливой и открытой конкуренции, открытого и безопасного Интернета, который обеспечивает свободный поток информации. Особое внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включительно с вопросами управления Интернетом", - уточняется в сообщении.

При этом советник главы государства добавил, что законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего комитета цифровых трансформаций Верховной Рады Украины уже активно работают над ним.

Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций.

Ранее Федоров рассказал о "цифровизации" Украины. По его словам, есть поручение от президента – "драйвить" "классные" проекты, чтобы они быстрее принимались и реализовывались на национальном и региональном уровнях.

Напомним, что в Украине уже несколько месяцев активно обсуждается тема возможного повышения налогов для IT-"упрощенцев".

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