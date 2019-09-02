Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

Большая и малая приватизация: Зеленский анонсировал важные шаги к продаже госимущества

2 сентября, 13:30

В Украине обновят список стратегический предприятий, не подлежащих приватизации

Фото: opz.odessa.net

Фото: opz.odessa.net

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации, которая за год принесла 1,48 млрд гривен в бюджеты разного уровня.

Об этом Зеленский сказал на совещании с Кабмином.

"Передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества Украины для малой приватизации через аукционную систему "Prozorro.Продажи", – сказал президент.

Кроме того, президент поручил принять законопроект "Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" до 1 октября 2019 года.  Также Зеленский призвал составить список стратегический предприятий, не подлежащих приватизации.

Реклама

"Правительству сформировать список стратегически предприятий, которые не подлежат приватизации – конкретный список", – сказал он.

Читайте также: Приватизировать надо вовремя. Что мы потеряли: крымские санатории и многое другое

В тренде
Рынок земли и отмена моратория: Зеленский выставил Кабмину четкий срок

Также президент призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему приватизация госимущества приносит Украине в разы меньше, чем задумано.

Большую приватизацию в Украине пытаются провести с 2016 года, однако каждый год она не может стартовать, из-за чего возникают проблемы с выполнением доходной части госбюджета. 

В январе 2019 года Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. Ни одно из них пока не продано.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

приватизация ФГИ Зеленский Владимир Зеленский Фонд госимущества Украины Prozorro

Источник: УНИАН

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
В Украине резко просели рекордные цены на картошку
В Украине резко просели рекордные цены на картошкуЭкономика
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угроза
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угрозаЭкономика
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентябряУкраина
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евро
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евроФинансы

Новости партнеров

Loading...