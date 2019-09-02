Большая и малая приватизация: Зеленский анонсировал важные шаги к продаже госимущества

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации, которая за год принесла 1,48 млрд гривен в бюджеты разного уровня.
Об этом Зеленский сказал на совещании с Кабмином.
"Передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества Украины для малой приватизации через аукционную систему "Prozorro.Продажи", – сказал президент.
Кроме того, президент поручил принять законопроект "Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" до 1 октября 2019 года. Также Зеленский призвал составить список стратегический предприятий, не подлежащих приватизации.
"Правительству сформировать список стратегически предприятий, которые не подлежат приватизации – конкретный список", – сказал он.
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Также президент призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему приватизация госимущества приносит Украине в разы меньше, чем задумано.
Большую приватизацию в Украине пытаются провести с 2016 года, однако каждый год она не может стартовать, из-за чего возникают проблемы с выполнением доходной части госбюджета.
В январе 2019 года Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. Ни одно из них пока не продано.
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