Большая приватизация: что ждет Фонд госимущества от Кабмина

Ожидание ФГИ от правительства озвучил Виталий Трубаров

Одесский припортовый завод. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Фонд государственного имущества (ФГИ) ожидает, что Кабинет министров в среду, 24 июля, рассмотрит утверждение инвестиционных советников на отобранные объекты большой приватизации.

Об этом 19 июля написал исполняющий обязанности главы Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, ранее заявивший, что ФГИ выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение Кабмином инвестиционных советников на Одесский припортовый завод (ОПЗ), угольную компанию "Краснолиманская", заводы "Электротяжмаш" и "Индар", а также Объединенную горно-химическую компанию.

Он сообщил, что 8 июля ФГИ направил на согласование Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) и Министерству юстиции соответствующий проект постановления. По его словам, документ должны были согласовать еще до 11 июля.

"Рассчитываем, что и МЭРТ, и Минюст успеют до ближайшего заседания правительства рассмотреть необходимые документы и работа возобновится… Инвестиционные советники подтвердили свою готовность начинать работу по приватизации", – подчеркнул Трубаров.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в январе Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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