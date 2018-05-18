"Большая приватизация": Гройсман объяснил, что будет с уникальным "Турбоатомом"

Сегодня, 11:28

Предприятие не на 100% находится в собственности государства

Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Контрольный пакет акций госпредприятия "Турбоатом" не подлежит приватизации. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа правительства в Верховной Раде.

"Турбоатом" – уникальное предприятие, которое не может быть приватизировано... Я был на "Турбоатоме", встречался коллективом и руководителем предприятием. Это прекрасное предприятие, стартегическое, важное и работающее. Супер! Но мы владеем не 100% акций – там есть частный капитал, к большому сожалению. ... У нас есть только одна цель – 51% (контрольный пакет акций – Ред.) оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания и можно на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, возможно, с помощью публичных торгов, чтобы они вошли в капитал завода и там работали не 3,5 тысячи, а 7 тысяч человек. Чтобы мы работали не только на нашу атомную промышленность, а чтобы мы работали на весь глобальный мир", – отметил Гройсман.

Глава правительства отдельно подчеркнул, что Россия, признанная страной-агрессором не сможет получить контроль на "Трубоатомом".

"Никакой угрозы для предприятия нет... Страна-агрессор не имеет право по закону, который утвердил украинский парламент, на владение даже 0,001 акции компаний Украины", – пояснил Гройсман.

7 марта в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Этот закон заменяет семь действующих законов в сфере приватизации. Как уверяют в Министерстве экономического развития и торговли, документ будет способствовать расширению круга потенциальных инвесторов, так как усиливает защиту их прав.

Напомним, "большую приватизацию" в Украине планируют начать осенью 2016 года. В целом Кабмину предложили провести "большую приватизацию" 26 предприятий, в том числе и ряда облэнерго. Как ранее отмечал замминистра экономразвития Максим Нефьодов, из-за неэффективного управления каждый год в Украине "тихо умирают" 100 госпредприятий. Спасти госсектор, по словам чиновника, поможет реформа госуправления и масштабная приватизация.
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Источник:

"Сегодня"

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