Большая разборка: что такое ЕСВ и кому он нужен

В Украине средний уровень ЕСВ составляет 22%. При этом в Эстонии "на пенсию" идет 22%, Польше — 19,5%, США — 15%

Фото: Григорий Салай

Большая разборка: что такое ЕСВ и кому он нужен Коновалова Христина //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/05d/649/5c405d649b14e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/05d/649/5c405d649b14e.jpg 2019-01-21T07:38:00+02:00 Экономика В Украине средний уровень ЕСВ составляет 22%. При этом в Эстонии "на пенсию" идет 22%, Польше — 19,5%, США — 15%

В вопросах ЕСВ журналисты "Сегодня" разбирались при поддержке директора юркомпании "Прима лидер груп" Дины Дрыжаковой.

Что такое ЕСВ?

Единый социальный взнос (ЕСВ) заработал в Украине в 2010 году. Его введение было направлено на сокращение количества отдельных отчислений, ведь до 2011-го взимались отдельные платежи в Пенсионный фонд, фонд страхования по безработице, от несчастных случаев на производстве. Ставки дифференцировались, в зависимости от вида плательщика, классов профриска, вида деятельности.

Сегодня ЕСВ — консолидированный (сводный) страховой взнос. Его сбор осуществляется в системе общеобязательного госстрахования в обязательном порядке и на регулярной основе. Цель уплаты — обеспечение защиты в случаях, предусмотренных законодательством, застрахованных лиц и членов их семей. Ведь в итоге люди получают страховые выплаты в рамках действующих видов общеобязательного социального госстрахования.

В целом первоначальной целью введения ЕСВ было консолидировать деятельность фондов в части распределения взносов на социальное и пенсионное страхование. Внедрение взноса должно было наполнить бюджет ПФ и решить пенсионное обеспечение украинцев. Но на практике в систему вносилось немало изменений, что свидетельствует о несовершенстве механизма.

Есть ли единый соцвзнос в других странах?

Если сравнить платежи "на пенсию" в Украине с общей ставкой в 22% с другими странами, вырисовывается интересная картина с разными показателями. Например, на эти цели в Эстонии направляется 22%, в Беларуси — 29%, в Польше — 19,5%, в США — 15%.

Но, кроме взносов из заработной платы, за рубежом действуют отчисления на индивидуальные накопительные пенсионные счета, откуда выплачиваются дополнительные суммы к пенсиям. Причем в большинстве экономически развитых стран мира граждане с невысокими заработными платами освобождаются от уплаты подоходного налога. Зато основной груз наполнения госбюджета ложится на состоятельное население, для которых установлена прогрессивная шкала налогообложения.

В частности, в Австралии функционирует пять ставок налога. Граждане, чьи доходы за год меньше $6 тысяч, освобождаются от налогообложения. А граждане, доходы которых превышают $180 тысяч, 45% дохода отдают в госбюджет. Если же говорить о Канаде, то там не облагаются налогом доходы размером до 10 382 долларов. А вот те, кто получил свыше 128 тысяч долларов, обязаны заплатить 29% от своего заработка в государственную казну.

Можно ли получить льготы при оплате единого социального взноса? Можно ли не платить?

Максимальная база начисления ЕСВ в 2018 году установлена в размере 15 минзарплат — это 55 845 грн. То есть, если месячный доход превышает эту сумму, взнос с суммы превышения на взимается.

Важно отметить, что не платят ЕСВ и те физлица-предприниматели и фермеры, которые получают пенсию. Эти категории граждан освобождены от уплаты взноса за себя, поскольку пенсионные выплаты являются частью пенсионного страхования и они не включаются в базу ЕСВ. Если же пенсионер получил доход от другой деятельности, например, по гражданско-правовому договору, в таком случае удержание ЕСВ производится с дохода, кроме пенсии, по действующим ставкам единого соцвзноса.

Важно изучить и саму структуру распределения ЕСВ в бюджете. Итак, взнос делится на общеобязательное соцстрахование на случай безработицы (7,1767%), общеобязательное госстрахование в связи с временной утратой трудоспособности (7,726%), общеобязательное госпенсстрахование (78,5576%;), общеобязательное госсоцстрахование от несчастных случаев на производстве (6,5397%).

Кто и сколько платит единый соцвзнос?

Плательщиками ЕСВ являются предприятия, организации, физлица-предприниматели (независимо от системы налогообложения), работодатели, военнослужащие и т. д.

Если говорить о размере взноса, с января-2016 основная ставка ЕСВ составляет 22% (ранее 34,7%). А с января 2017-го минвзнос для физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога 1-й группы составил 352 грн. Действуют уменьшенные ставки и для отдельных категорий населения. Например, для работников-инвалидов ставка ЕСВ составляет 8,41% от зарплаты. Еще спецставки ЕСВ установлены для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов — 5,5%. Если же организация инвалидов всеукраинская, ставка — 5,3%.

Давайте рассмотрим пример расчета ЕСВ с зарплаты работника в 3723 грн. Человеку придется заплатить налог с дохода физлиц: 3723 грн х 18% = 670,14 грн. И нужно уплатить военный сбор: 3723 грн х 1,5% = 55,85 грн. Также важно уплатить ЕСВ: 3723 грн х 22% = 819,06 грн. То есть всего налогов будет начислено: 670,14 грн + 55,85 грн + 819,06 грн = 1545,05 грн. В итоге человек должен получить на руки: 3723 грн – 670,14 грн – 55,85 грн = 2997,01 грн. Почему столько? Дело в том, что начисленный ЕСВ в 819,06 грн оплачивается в бюджет за счет средств работодателя.

Важно отметить, часто сотрудники получают зарплату ниже минималки, тогда ЕСВ уплачивается из расчета установленной минимальной зарплаты. То есть минразмер ЕСВ в 2018-м рассчитывается по формуле: 3723 грн х 22% = 819,06 грн на каждого работника. К слову, аналогичную сумму в этом году обязаны платить и "спящие" физлица-предприниматели. Они должны платить взнос, даже если декларируют отсутствие дохода.

Можно ли заменить или вообще отменить ЕСВ?

Сегодня нет возможности отмены единого социального взноса, ведь он является основным источником поступления в Пенсионный фонд Украины.

Правда, при этом существует огромная проблема сбора в бюджет этого платежа. По данным Госфискальной службы Украины, за 7 месяцев 2018 года в казну пришло 126,8 млрд грн. Это на 27,4 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, поскольку рост поступлений состоялся за счет увеличения минимальной зарплаты в 2018 году.

Но, по данным Министерства экономразвития и торговли, уровень теневой экономики Украины составляет 42% ВВП, а годовой объем "зарплат в конвертах" оценивается в 175 млрд грн. Естественно, бюджет не получает поступлений с этих доходов.

Поэтому правительство должно принять меры по детенизации доходов, урегулированию оттока трудовых ресурсов, созданию новых рабочих мест. И тут, по данным Госкомстатистики, резервом поступлений могут стать доходы 9,4 миллиона человек, которые из 26 миллионов населения трудоспособного возраста вообще не платят налоги.

Кроме того, целесообразно изучить вопрос о действии максимальной базы начисления единого социального взноса. А все потому, что сегодня доход свыше 55 845 грн не облагается этим взносом. Поэтому имеет смысл ввести прогрессивную шкалу обложения единым соцвзносом сумм свыше максимальной базы.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как украинцы могут вернуть налоги, уплаченные в бюджет. Государство берет из зарплаты каждого официально работающего 18% подоходного налога. Именно их Фискальная служба может отдать назад.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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