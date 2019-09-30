Бумага – не выход: эксперт рассказал о сложностях борьбы с пластиковыми пакетами

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В Украине планируют запретить некоторые виды полиэтиленовых пакетов. Вопрос альтернативы пластиковым пакетам стоит остро во всем мире, однако не все альтернативы полезны для экологии. Об этом сайту "Сегодня" рассказали эксперты.

"The Washington Post сравнил энергетические расходы и вред для окружающей среды от производства пластиковых и бумажных пакетов. Оказалось, что на производство одного пластикового пакета нужно потратить 590 кДж энергии, тогда как производство бумажного требует 2500 кДж. То есть, производство бумажных пакетов энергозатратней в пять раз. Учитывая глобальное потепление, спровоцированное значительным повышением углекислого газа в атмосфере, дерево начинает играть стратегическое значение как ресурс. Одна из альтернатив для производства пакетов – биоразлагаемые материалы, например, кукурузный крахмал. Стоимость стандартного пакета из крахмала выше только в полтора раза, но в массовом производстве может сравняться с нынешней ценой на полиэтиленовые пакеты или быть даже ниже", – говорит Артур Запорожец, старший научный сотрудник Института технической теплофизики НАН Украины.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как экоактивисты призывают отказаться от вредного полиэтилена:

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