В Украине завышают цены на лекарства: стали известны цифры

В прошлом году был предупржден обсчет граждан за счет завышенных цен и тарифов на 35 млн грн.

По данным Госпотребслужбы в 2017 году было проведено 111 проверок по контролю за государственно регулируемыми ценами. Размер административно-хозяйственных санкций составил 175 тыс. грн, а 5,3 млн средств было возвращено потребителям.

Госпотребслужба в течение 2017 года предупредила обсчет граждан за счет завышенных цен и тарифов на 35 млн гривен.

Так, оказалось, что во время проведения мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарства в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" было выявлено завышение цен на 1,2 млн грн.

Глава Госпотребслужбы Украины Владимир Лапа рассказал, что в 67% случаев потребители обращаются с жалобами на неудовлетворительное качество непродовольственных товаров и услуг жилищно-коммунального сектора.

"Основания для обращения потребителей: непродовольственные товары – 43%, качество услуг ЖКХ – 24%, финансовые и банковские услуги – 2%, качество продовольственных товаров – 6,2%, приобретение товаров через интернет – 6,5%, другие причины – 4%", – сообщил Лапа.

Более детально о том, с какими проблемами столкнулись украинские потребители в 2017 г. читайте в материале сайта "Сегодня": От чего страдают украинские потребители: завышенные цены и просроченный товар

Ранее сайт "Сегодня" писал, как украинцы, благодаря фокусам с маркировкой товаров, покупают "кота в мешке" вместо продуктов.