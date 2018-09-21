Бюджет-2019: эксперт озвучил плюсы и спорные моменты

Сегодня, 12:24

Экономист рассказал, чего хотят депутаты Рады от главной сметы страны

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, парламентарии должны принять в течение полутора-двух месяцев. Такие предположения озвучил экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии сайту "Сегодня".

По мнению специалиста, у депутатов нет причин не принимать бюджет. При этом, как считает эксперт, проект "неплохо сведен", учитывая экономическую ситуацию в стране.

"Я не думаю, что его не примут, учитывая то, что МВФ стали подвязывать выделение транша под принятие бюджета. Поэтому, я думаю, что его примут, потому что будет стоять вопрос по траншу. Кстати, проект бюджета достаточно неплохо сведен, с неплохим дефицитом, учитывая состояние экономики, которая только оживает, учитывая ту ситуацию, которая сложилась в стране. Я вижу там попытку решать там вопросы огромных выплат [по госдолгу] в 2019 – 2020 годах", – считает Загородний.

Что касается пожеланий депутатского корпуса, то, по словам экономиста, каждая политическая сила перед выборами будет пытаться принести "хорошую весточку".

"Пока основные "хотелки" людей, которые там присутствуют, учтены. Я думаю, что мы увидим, в первую очередь, пожелания мажоритарщиков. В первую очередь, будут просить выделение субвенций на округа, то есть дополнительные субсидии, строительство чего-нибудь, улучшение инфраструктуры – то, что можно "продать" избирателям", – дополняет эксперт.

А вот спорным моментом могут стать субсидии.

"Непонятно, сколько они будут субсидий платить, если будет подниматься цены на газ, это автоматически тянет за собой рост субсидий. Этот вопрос стоит очень остро, хотя они говорят, что платить будут меньше. Посмотрим", – комментирует Загородний.

Напомним, в пятницу, 21 сентября,Кабмин представил Верховной Раде проект бюджет-2019. На рассмотрение парламента документ был вынесен в крайний установленный законом срок – 15 сентября.

Рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%. Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%. Также вырастут социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.

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Ранее сайт "Сегодня" разбирался, за счет чего вырастет госбюджет в 2019 году
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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