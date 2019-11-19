Бюджет-2020 еще будут менять: Разумков признал, что документ не идеальный

По словам спикера, смету все же было необходимо принять вовремя

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Государственный бюджет Украины на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, будет подвергаться изменениям. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов. В частности, Разумков подчеркнул, что бюджет-2020 нельзя назвать идеальным.

"Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству. О том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил... Будет еще много дискуссий вокруг бюджета. Я уверен, что и он будет подвергаться некоторым изменениям", – сказал Разумков.

Он объяснил, что бюджет-2020 все же нужно было принять в нынешнем виде – чтобы входить в новый год со сметой, которая позволит работать государству.

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"Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, у парламента", – добавил Разумков.

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Напомним, Верховная Рада 14 ноября приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2020 год. Обсуждение главной сметы страны прошло рекордно быстро – всего за четыре часа.

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