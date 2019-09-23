Бюджет-2020: сколько денег потратят на пенсии украинцам

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Проект государственного бюджета, который взяла в работу Верховная Рада, предусматривает 172,6 млрд грн расходов на выплату пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Речь об это идет в пояснительной записке к документу.

"172,6 млрд грн предусмотрены в проектах государственного бюджете на 2020 год. Это те расходы, которые направляются на пенсионные выплаты, которые идут по источнику из государственного бюджета, а также та часть, которая пойдет на покрытие дефицита Пенсионного фонда, как это предусмотрено Бюджетным кодексом и нашим законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании", – прокомментировала сумму зампредседателя правления ПФУ Ирина Ковпашко, передает "Укринформ".

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Она отметила, что эта сумма заложена в проект бюджета как составная часть доходов Пенсионного фонда, которая должна быть направлена на выплату пенсий.

"По правилам составления проектов бюджета расходы формируются на основании тех нормативно-правовых актов, которые действуют на момент составления бюджета. То есть мы туда закладывали те расходы, которые должны быть проведены в 2020 году на основании действующих нормативно-правовых актов. Если будут приняты другие нормативно-правовые акты, то, соответственно, будет необходимость вносить изменения в бюджет, определяя и источник для покрытия таких дополнительных расходов", – добавил Ковпашко.

Напомним, бюджет Пенсионного фонда на 2019 год предусматривал финансирование пенсионных программ на 167 млрд грн.

Как сообщалось, новости "Сегодня" разбирались, что именно может измениться в проекте госбюджета на 2020 год. Узнавайте подробности из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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