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Бюджетный недобор: Украина не выполнила план по доходам

3 сентября, 11:53

Страна недополучила 9% доходов государственного бюджета за август 2019 года

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Государственный бюджет Украины за август 2019 года получил 87,594 млрд грн доходов, что на 8,698 млрд грн, или на 9%, ниже планового показателя на этот период. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета за август упали на 6,461 млрд грн, или на 7%. При этом в Счетной палате уже заявляли, что бюджет недополучил средства из-за слишком крепкой гривни.

В Госказначействе отмечают, что с за январь-август 2019 госбюджет получил 671,731 млрд грн доходов. Это на 31,301 млрд грн, или на 4,5%, ниже планового показателя на этот период, но на 64,168 млрд грн, или на 10,6%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как известно,  госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

Напомним, в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн/долл. А по состоянию на 3 сентября августа официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 25,26 грн.

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной валютой 2019 года:

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Источник: Сегодня

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