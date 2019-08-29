Слишком низкий курс доллара ударил по бюджету Украины – Счетная палата

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В 2019 году рост курса гривни, которая стала самой "крепкой" валютой мира, привело к невыполнению плана доходов государственного бюджета. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

По словам Пацкана, прогноз курса гривни для разработки проекта госбюджета на 2020 год "должен быть более качественным". Ведь прчти 40% объема доходов рассчитывается с использованием курса гривни к доллару США или евро.

"Очень важно, чтобы прогноз по гривне был обновлен, ведь на нем основываться бюджет на следующий год. Так же будущее правительство должно оперативно подготовить госбюджет на следующий год и бюджетную декларацию на три года", – подчеркнул Пацкан.

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С начала 2019 года гривня укрепилась к доллару США на 9%. По оценке Счетной палаты, из-за меньшего официального курса, чем прогнозировали, бюджет недополучил 9,2 млрд гривен доходов.

"Укрепление гривни не является следствием успехов экономики Украины или роста ее инвестиционной привлекательности. <...> Отрицательное сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса, в первом полугодии этого года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, возросло до 4,4 млрд долларов. Значительно меньше прогнозируемого объема стало и поступление прямых иностранных инвестиций", – сказал председатель Счетной палаты.

Он объяснил, что значительным источником поступления в Украину валюты стали средства нерезидентов, которые активно скупают облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые стали сверхприбыльными и очень выгодными для нерезидентов.

"Благодаря этому в Украину поступило более 3 млрд долларов. Это стало главным фактором укрепления гривни. Но полученные от нерезидентов средства надо будет очень скоро возвращать из бюджета, еще и с немалыми процентами", – предостерег Пацкан.

Он считает, что в будущем из-за укрепления гривни будет увеличиваться отрицательное сальдо торгового баланса.

"Укрепление гривни будет стимулировать рост импорта и сдерживать экспорт украинских товаров и услуг. В то же время это будет сдерживать рост цен, прежде всего на импортные товары", – добавил Пацкан.

Напомним, в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн/долл. А по состоянию на 29 августа фициальный курс доллара в Украине установлен на уровне 25,22 грн.

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