Бюджетный отдых в Турции: что выгоднее – отель или апартаменты

Реклама

К теплому морю и солнцу со скидкой в 50% можно улететь прямо сейчас. Последние недели октября и первые ноября – наиболее выгодные для тех, кто запланировал отпуск в Турции. Сейчас эта средиземноморская страна предлагает различные варианты отдыха от привычного для многих формата "все включено", который уже ограничивают, до квартир или апартаментов.

Из всех курортов украинцы, по статистике, чаще всего выбирают Анталью. Там ежегодно отдыхают сотни тысяч наших соотечественников.

"В 2018 году у нас было 700 тысяч украинцев. Уже сейчас видим, что в этом году цифра будет больше" – отмечает глава управления туризма Антальи Ибрагим Акар.

Самые экономные отдыхают осенью. Во время бархатного сезона в Анталье существенно меньше туристов, нет семей с детьми. А значит дешевеют и туры. Температура воздуха и воды опускается + 25, и стоимость путевок падает вполовину.

"С 1 сентября цена падает процентов на 20. И к середине октября цена уменьшается процентов на 30-40. К концу октября, можно найти скидки в 50%" – говорит соучредитель туристической компании Елена Бойко.

Альтернатива "пакетным" турам – небольшие гостиницы. Некоторые, в самом центре Антальи, гордятся своей историей. Зданиям по 250 лет. У входа – картинные галереи с портретами родственников владельцев. Они здесь жили раньше.

"Выбирая "все включено", люди не выходят за пределы отеля. У нас останавливаются те, кто любит много путешествовать и пробовать еду в разных местах" – рассказывает руководитель одного из таких отелей Али Риза Бэй.

Те, кому неуютно в номерах, рассматривают квартиры. Формат "апарт-отеля" в Турции развивается на протяжении последних нескольких лет. Украинцы приезжают сюда и арендуют дачи-квартиры, обставленные всем необходимым. Есть внутри даже тележка – чтобы ходить с ней на рынок.

В подобных многоэтажках – по 124 квартиры, с мебелью и с бытовой техникой. Нет ни прислуги, ни шведского стола, ни привычных для гостиниц администраторов. И внутри – это норма для турецких новостроек – находится несколько бассейнов и даже хамам.

Читайте также: В Египте анонсировали новые запреты для туристов: что изменится

Однако самостоятельная аренда квартиры, которою не видели собственными глазами – все же риск, предупреждает руководитель комплекса Вадим:

"Смотрите фотографии, отзывы людей. Были примеры, когда приезжают гости с распечаткой, заезжают, а это оказывается другой комплекс, другое место. Было что люди приезжали сюда, не списавшись с хозяином. Если он не отвечает – не едьте".

Киевлянка Галина Лазоренко с семьей отдыхает в этом комплексе ежегодно. Галина пробовала и пятизвездочные туры, и самостоятельный отдых в Турции. Как оздоровиться дешевле, теперь знает наверняка:

"Если ты отдыхаешь один и на одну неделю, удобнее ехать в гостиницу. Но начиная с двух недель и 2-х человек выгоднее апартаменты".

Бюджет отдыха посчитали и новости "Сегодня". Сравним "все включено" с квартирой-дачей на море. Сейчас самый дешевый трехзвездочный отель в Анталье (с перелетом и страховкой) стоит 14 тысяч гривен на двоих за неделю. Аренда квартиры на 7 дней – около шести тысяч. Среди преимуществ то, что в ней может разместиться до пяти человек. В дополнение – перелет. Билеты, если не бронировать заранее, обойдутся, по меньшей мере, в 8600 гривен за двоих.

Поэтому, в целом, получается 14 600 гривен. Плюс питание за свой счет, но еда в Турции недорогая, на улице можно пообедать и за 50 гривен на наши деньги.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, что в Турции растет популярность экотуризма. Прямо на территории отелей в этой стране разбивают приусадебные участки. Есть даже козы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама