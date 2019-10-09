Популярность экотуризма растет: в Турции прямо на территории отелей разбивают приусадебные участки

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Приусадебные участки разбивают прямо на территории отелей в Турции, а овощами с них угощают туристов. А еще угощают сырами и мясом собственного производства. Есть ли выгода для владельцев отелей и кому по нраву такая нова туристическая тенденция – выясняли новости "Сегодня".

Слева кукуруза, справа – баклажаны, чуть дальше помидоры, базилик и перцы. На первый взгляд, все как у бабушки на огороде в деревне. Но в действительности это приусадебный участок на территории одного из отелей Турции. И здесь такое развивают не первый год.

Фермер Темель Акгюль показывает свои владения: это небольшой город и ферма. Учитель младших классов, он вот уже три года каждое утро перед основной работой работает на огороде:

"Моя основная задача – уход за овощами и фруктами. Важно, чтобы им было достаточно воды и солнца. Поэтому я поливаю их и прорывают сорняки. Это несложно, нужно меньше часа"

Идея кормить жителей отеля продуктами с собственного огорода появилась у владельцев комплекса в 2016 году.

В соседних вольерах, совсем рядом с городом и гостиницей живут куры и козы. На территории усадьбы пять различных пород и все они дают от двух до трех литров молока ежедневно, уже потом сырье перерабатывают на сыр и сметану. И основа рациона – куриные яйца. Ежедневно их собирают до полусотни, Каждый раз учитывают количество людей, живущих в комплексе. Это экономит и продукты, и деньги.

"Готовим много европейских блюд. Однако преимущество предоставляем экологическим салатам и пищи с оливками" – рассказывает Мелтем Онер, директор комплекса в Эдремите.

Для тех, кого домашними животными не удивишь, есть экзотика – розовые фламинго! В национальном заповеднике их можно увидеть только через бинокль. Туристы в восторге!

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Развивать экотуризм в северной Турции начали не так давно, однако руководители города денег не жалеют: вкладывают тысячи долларов и готовы удивлять посетителей.

Месут Эргин мэр города Айвалык:

"У города есть чем удивлять гостей, у нас замечательные горы, море, термальные источники. Сейчас мы готовы принять до семидесяти тысяч туристов"

Популярность такого вида отдыха растет в мире с каждым сезоном. И в Турции уверены: смогут удивить даже самых требовательных.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что эксперты рассказали, как заманить путешественников в Украину. Ведь Украина ежегодно наращивает потоки туристов, но особыми достижениями в этой сфере похвастаться пока не может.

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