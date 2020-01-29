Цена на газ будет снижаться: в правительстве сделали важное заявление

За январь конечная цена на газ для потребителя составит от 6 до 7 тысяч грн за тысячу кубическим метров

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Кабинет министров Украины ожидает дальнейшего снижения цен на газ. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы ожидаем, что позитивные тренды, которые существуют на рынке, будут продолжаться. Это означает, что эта новая формула нам даст возможность еще раз пересмотреть цены в феврале в сторону уменьшения", - сказал Оржель.

Также он сообщил, что за январь конечная цена на газ для потребителя составит от 6 до 7 тыс. грн за тысячу кубическим метров.

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Напомним, 24 января Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах и ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.

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28 января в "Нафтогазе Украины" заявили, что, в соответствии с новым постановлением правительства, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей будет составлять 4,65 грн за куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

Хотите знать, где тарифы выше, – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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