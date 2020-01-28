"Нафтогаз" назвал новую цену на газ в январе: как она снизилась

Бытовым потребителям никуда ходить не надо: новая цена будет действовать автоматически

Андрей Коболев / Фото: "Нафтогаз Украины"

В "Нафтогазе" рассчитали январскую цену на газ по новой методике правительства. Она составила 4,65 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Оптовая январская цена на 25% меньше, чем год назад. Эта цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м). Такое заявление сделал председатель "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Вместе с правительством мы разработали решение, оптовая цена на январь снижается до 4,65 грн за кубометр газа. Это на 25% ниже, чем в январе прошлого года и на 15% ниже, чем планировалось на январь 2020 в декабре 2019 года. Новая методика расчета цены газа для защищенных потребителей теперь учитывает результаты торгов на крупнейшей европейской бирже TTF", – сообщил Коболев.

По его словам, этот механизм будет действовать до конца отопительного сезона – вместо квартальной гарантированной цены и ранее утвержденной месячной цены на январь.

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Финальная розничная цена составит 5,87 грн за кубометр (с НДС, транспортировкой и наценкой газсбытов). Цена не включает плату за распределение, которую облгазы присылают отдельно. В января 2019 года розничная цена (включая распределением) была 8,55 грн за куб.

"Бытовым потребителям никуда ходить и ничего менять не надо: новая цена будет действовать для вас автоматически", – рассказал Коболев.

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Он назвал причины, благодаря которым удалось снизить цены на газ.

"Европа весь прошлый год готовилась к газовому кризису из-за возможного прекращения транзита по территории Украины. В ожидании худшего европейцы закачали рекордные запасы газа в свои хранилища. Но кризиса не произошло. Транзитный контракт был подписан. К тому же, аномально теплая зима способствовала снижению цены. Поэтому вместо зимнего повышение произошло уменьшение стоимости газа. Все это позволило пересмотреть январскую цену на газ для населения", – пояснил топ-менеджер "Нафтогаза".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в процедуру формирования цены на газ, снижение которой обещал министр энергетики Алексей Оржель. Так, правительство ограничило цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ) среднеарифметическим значением цены газа на хабе TTF в Нидерландах.

Напомним, также с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), платят за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделили абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно.

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