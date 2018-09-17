Цена на газ: сколько нужно использовать, чтобы не платить больше и не замерзнуть

Подорожание газа на 23 процента – то есть почти на четверть – это самый оптимистичный сценарий, прогнозируют эксперты. Но даже он вызывает у людей шок. Больше всего рост цены ударит по карману тех украинском, которые живут в собственных домах и не имеют субсидии.

Возьмем обычный небольшой дом. Для отопления зимой, чтобы хотя бы не мерзнуть, здесь надо сжечь 300 кубометров газа. По нынешнему тарифу это стоит примерно 2100 гривен. Если же цена на топливо вырастет на четверть, то платить придется уже примерно на 500 гривен больше.

А вот Нине Васильевне в холодные месяцы на отопление нужно аж 500 кубометров газа. Даже нынешний тариф для женщины непосильный.

Спасает субсидия. Большую часть стоимости газа по Нина Васильевна оплачивает государство. Женщина отдает из своего кармана зимой только около 300 гривен в месяц. Вот только на следующий отопительный период – в Украине в очередной раз сократили социальную норму потребления газа для людей, получающих субсидию. Поэтому Нине Васильевне придется экономить газ еще больше. Если сожжет топлива сверх нормы – по лишние кубы придется платить по полной стоимости. Для женщины это действительно проблема. Ведь у нее больной человек.

Еще большие проблемы у тех людей, которых могут вообще лишить субсидии. А таких в Украине – очень много. Правила выдачи этой соцпомощи – сделали значительно жестче. Вот, например, отныне – если с вами в квартире зарегистрированы ваши родственники – пусть даже они проживают совсем в другом месте – их доход все равно будет учитываться при расчете размера субсидии. А это значит, что субсидию, скорее всего, – заберут, или сделают ее значительно меньше. И это доводит людей до слез.

Раньше можно было вызвать комиссию – и таким образом доказать, что вы живете сами. Теперь же – даже это не поможет. Исключение сделают только для людей, которые находятся в очень сложном жизненном положении, например – имеют тяжелую болезнь. И в таком случае уже надо будет справка медицинской комиссии. Алла Полищук – субсидию может потерять. Как платить за газ – не представляет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Цену на газ в Украине точно повысят – Насалик

Платежки за газ в зимний период поступают с заоблачными суммами. Ранее помогала только субсидия. Но теперь ее могут не дать. Ведь с Татьяной Александровной в квартире зарегистрирована ее дочь. Которая уже давно живет отдельно – со своим мужем. Вот только их доходы – и дочери – и даже ее мужа – также будут учитывать при исчислении размера субсидии.

А у многих людей дети живут в арендованных квартирах. И зарегистрироваться там тоже не могут.

Через новые ограничения получателей субсидий стало примерно на треть меньше, чем в прошлом году.

И вслед за газом вырастут и тарифы на централизованное отопление.

Нина Клок в холодные месяцы прошлой зимой платила за централизованное отопление две с половиной тысячи. Она живет в большой трехкомнатной квартире. Если тариф зростуте на 18 процентов – платить придется еще на 450 гривен больше.

У Нины Николаевны долг за отопление еще с прошлой зимы. Пытается по чуть-чуть тушить в течение года.

Субсидии у женщины – нет. Она на пенсии, но работает. Говорит назад в социальной помощи ей отказали.

Плохие новости могут ждать и людей, у которых нет газового счетчика. Нормы потребления газа для них – вероятно, повысят. По крайней мере, уже есть соответствующее постановление суда – по иску одной из газовых компаний. А это значит, что платить за топливо людям без счетчиков придется больше.

Подорожание газа – неизбежно. И, очень вероятно, он будет дорожать и в последующие годы. И проблема уже не только в цене топлива, а в том, сколько мы его используем. Неутепленные дома, изношенные сети, старые, неэффективные котлы – украинцы теряют очень много тепла, а значит и денег. Поэтому не хватает средств, чтобы сделать свои дома более энергоэффективными. Если не разорвать этот замкнутый круг, цена на газ и дальше будет настоящим шоком.

Напомним, в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.