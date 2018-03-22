Зубко объяснил, чего МВФ требует от цены на газ в Украине

Сегодня, 13:41

У правительства уже есть наработки по уменьшению нагрузки на население при оплате "коммуналки"

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) заключаются не в повышении цены на газ как таковом, а в ликвидации разницы в цене между разными потребителями. Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает пресс-служба Минрегионстроя Украины.

"Маршрутная карта работы с МВФ требует уменьшения нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому, требование МВФ заключается не в повышении цены на газ, а в ликвидации разницы в цене между различными потребителями и коррупционной составляющей при ее начислении", — сказал Зубко.

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Как уточнил вице-премьер, у правительства уже есть наработки по уменьшению нагрузки на население при оплате за жилищно-коммунальных услуг. 

"Сегодня 65% домохозяйств в Украине, которые получают субсидии, не заинтересованы в модернизации своего жилья. Поэтому, наша задача — мотивировать людей к проведению энергоэффективных мероприятий в своих домах за счет различных инструментов", – пояснил Зубко.

Еще одной наработкой министр считает внедрение программы "теплых кредитов" и запуск Фонда энергоэффективности, который будет совместно с международными партнерами оказывать финансовую и техническую поддержку для модернизации жилья.

Напомним, ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения, которую могут повысить, должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

При этом министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут не только не вырасти, но и снизиться.

В то же время в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года. Это решение еще не принято окончательно.
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Источник:

"Сегодня"

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