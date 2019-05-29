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Цены и зарплаты: что растет быстрее в Украине

29 мая, 07:00

Средние заработки за 6 лет выросли втрое, но далеко не у всех

Фото: пресс-центр НБУ

Средние зарплаты украинцев за 6 лет выросли более чем втрое, утверждает Госслужба статистики. Но не отстают и цены — с 2013 года инфляция составила почти 150%, то есть средние цены стали больше чем в 2,5 раза. "Сегодня" оценили, сколько можно было купить на один средний заработок основных продуктов питания тогда и сейчас. 

Фото: Сегодня

Как видно из инфографики, одних продуктов сейчас можно купить меньше, чем в 2013 году, других — больше, третьих — примерно столько же (с учетом статистической погрешности). То есть цены, например, на хлеб и сало, опередили темпы роста средней зарплаты, курятина и "олия" дорожали медленнее, чем увеличивались заработки, а стоимость молока и яиц росла теми же темпами, что и средние зарплаты. А вот с гречкой и овощами (на примере капусты) ситуация, по словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, неоднозначная.

"Напомню, в 2016 году гречка была по 40 грн/кг, а капуста стоила около 2 грн/кг, то на среднюю зарплату тогда можно было купить меньше гречки, чем сейчас, а капусты — больше", — говорит эксперт.

Зарплаты

На самом деле у многих заработки выросли намного меньше, чем показывает статистика. Хотя Охрименко подсчитал, что средняя зарплата украинца в долларах почти сравнялась с той, что платили в 2013 году, когда курс был 8 грн/долл (сейчас — более 26 грн/долл): было 400 долларов (3212 грн) — сейчас 380 долларов (по курсу доллара, 10 237 грн), он признает, что расчеты Госстата все больше напоминают "среднюю температуру по больнице". Причина в том, что за 6 лет лет увеличилось расслоение наемных работников на бедных и богатых: почти втрое стало больше тех, кто получает минимальную зарплату, и более чем вдвое больше стало тех, у кого заработки превышают 15 тыс. грн. Соответственно, вдвое уменьшилось число "средних", которые якобы должны получать рассчитанные статистически 380 долларов. И еще эксперт отмечает, что с нынешней зарплаты высчитывают больше налогов, чем в 2013 году: тогда было 15%, сейчас 18% + 1,5% военного сбора. Поэтому чистая средняя зарплата в долларах у нас пока меньше, чем 6 лет назад.

Прогнозы на 2019 год

Специалисты прогнозируют, что в Украине цены на продукты в этом году будут расти и зарплаты тоже. По мнению директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, сдержать цены на продукты у нас сможет только достижение ими паритета с европейскими ценами, а также контроль Кабмина за балансом спроса и предложения на рынке, прежде всего это касается овощей.

"Иначе мы опять получим "лук №2" (в этом году лук рекордно подорожал из-за плохого контроля. — Авт.), только уже с каким-то другим продуктом, например, с морковью", — прогнозирует эксперт.

Что касается роста в этом году зарплат, то исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что минзарплата до конца 2019 года меняться не будет, а вот средняя может увеличиться на 22—23% (2200—2500 грн). Но поднимут оклады не всем, а только рабочим, инженерам и другим востребованным за рубежом специальностям, чтобы уменьшить трудовую миграцию.

Напомним, ранее Гройсман сообщил, какой должна быть средняя зарплата в Украине в 2021 году. Премьер отметил важность развития среднего класса в Украине. 


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Тег инфляция, зарплата, зарплаты, средняя зарплата, заработки, заработок, рост цен

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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