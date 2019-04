Стоимость жизнь: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Фото: Анатолий Бойко, Pixabay

Недавно сервис Numbeo опубликовал результаты ежегодного исследования "Качество жизни стран-2019" (Quality of Life Index for Country 2019), где Украина оказалась на 62 месте среди 71 стран. И, в принципе, это неудивительно, Украина стабильно занимает довольно низкие места в различных экономических рейтингах. Допустим, в Мировом рейтинге благосостояния (The Legatum Prosperity Index), который составляет британский аналитический центр The Legatum Institute, в 2018 г. Украина поднялась всего на одну позицию вверх и заняла 111 место среди 149 стран. Благосостояние стран оценивается на основе результатов опросов граждан по таким категориям, как состояние экономики и социальной сферы, власть, предпринимательство, здравоохранение и персональная свобода.

Главным образом, Украина проседает по части здравоохранения (тут мы занимаем 138 место среди всех стран), безопасности (128 место), эффективности работы власти и верховенству права (129 место).

А вот по уровню личного богатства людей в различных странах, который ежегодно измеряет швейцарский банк Credit Suisse, Украина заняла 123 место из 140 стран (разделив его с Беларусью), уровень богатства на одного взрослого украинца составляет 1563 долларов. Самые богатые люди живут в Швейцарии, на каждого швейцарца приходится 530 тыс. дол., в Австралии (411 тыс. дол. на человека) и в США (404 тыс. дол.).

Но не стоит записывать Украину в аутсайдеры, ведь при невысоких доходах у нас и достаточно небольшие траты, если сравнить с другими европейскими странами. Все дело в курсе валют, ведь украинцы получают зарплаты в гривнях и тратят их же, тогда как в странах ЕС в обиходе евро. При переводе гривни на евро наши показатели и оказываются в самом конце рейтинговых таблиц.

А в прошлом году, Украина заняла шестое место в рейтинге самых дешевых для проживания стран мира. Соответствующий рейтинг был составлен американским порталом GoBankingRates.

Действительно, если у нас проезд в общественном транспорте обойдется в 8 грн, что составляет около 0,22 евро, в той же Германии поездка обойдется в 2,7 евро. Сайт "Сегодня" решил сравнить, что могут позволить себе на зарплату украинцы, а что жители стран ЕС.

Зарплаты

Для сравнения мы выбрали несколько европейских стран, которые находятся совершенно в разных местах рейтинга. Так, в исследовании Numbeo на первом месте оказалась Дания, также мы взяли для сравнения Германию, которая расположилась на 8 месте, Испанию – 16 место, Польшу, занявшую 35 позицию и Венгрию – 41 место.

Начнем, пожалуй, с зарплат. Согласно подсчетам, средняя зарплата в Украине составляет 275 евро (8148 грн). В Венгрии, которая находится в рейтинге на 21 позицию выше нас и зарплаты побольше – 630 евро, в Польше средний заработок в месяц – 773 евро, в Испании 1249 евро, в Германии 2214 евро, а в Дании – 2579.

Стоимость жизни в Дании на 170% выше, чем в Украине. Но, как бы ни парадоксально это не звучало, в некоторых случаях украинцы на свою зарплату могут позволить себе не меньше, чем европейцы.

Продукты и кафе

Интересно отметить, что цены на продукты в Украине гораздо меньше, чем за рубежом, а вот стоимость обедов в различных заведениях находится на приличном уровне. Так, для сравнения, обед в недорогом кафе Украины обойдется в 4 евро, в Венгрии 5,2 евро, в Польше – 4,6, в Испании и Германии – целых 10 евро, а в Дании и вовсе 15,9 евро.

Цены на фастфуд тоже разные: если в Украине за стандартный набор из гамбургера, картошки-фри и какого-то напитка придется заплатить всего 3 евро, в Венгрии 4,6 евро, в Польше – 4,2, в Испании и Германии – 7 и 7,5 евро, а в Дании целых 9,3 евро.

Таким образом, на украинскую зарплату в кафе можно пообедать 69 раз, на венгерскую – 121 раз, а вот за полученные в Польше деньги можно сходить в кафе 168 раз, в Испании – 125 раз, а в Германии аж 221. Несмотря на то, что доходы среди этих стран выше всего у жителей Дании, высокие цены дают им возможность посетить кафе всего 162 раза.

Если по этим показателям Украина явно проигрывает, то вот покупать продукты в супермаркетах и на рынках у нас можно существенно дешевле. Например, в Украине литр молока стоит 0,76 евро, белый хлеб (500 г.) – 0,4, 12 яиц обойдутся в один евро, красное мясо (свинина или говядина) 4,6 евро за килограмм, а килограмм курицы стоит 3,1 евро.

В Дании, которая опередила нас на 61 пункт в рейтинге, молоко стоит 1,08 евро, яйца – 3 евро, хлеб – 2,16, мясо стоит 12 евро, а непосредственно курица – 7,9 евро. В Германии и Испании цены похожи, молоко – 0,7 евро, яйца – 1,7. Килограмм курицы в Германии обойдется в 7,3 евро, а в Испании гораздо дешевле – 5,8.

В Польше цены близки к украинским, а иногда и ниже. Литр молока здесь стоит 0,5 евро, 12 яиц – 1,75 евро, хлеб – 0,6, а курица – 3,6 евро. Жители Венгрии за молоко платят по 0,7 евро, яйца – 1,5 евро, хлеб – 0,6, а вот килограмм курицы стоит 4,2 евро.

Подсчитав, видим, что украинцы за месячную зарплату могут купить себе 361 литра молока, 697 буханок хлеба и 89 килограмм курицы. Датчане могут себе позволить 2387 литров молока, 1194 буханок хлеба и 322 килограмма курицы. В Германии получится купить еще больше продуктов: 3162 литра молока, 1700 буханок хлеба и 303 килограмма курицы.

В Испании на зарплату можно купить 1784 литра молока, 1300 буханок хлеба и 215 килограмм курицы. Польские доходы позволят купить 1546 литров молока, 1288 буханок хлеба и 214 килограмм курицы. А вот Венгрии получится купить 900 литров молока, 1050 буханок хлеба и 150 килограмм курицы.

Транспорт

Хотя все и сетуют на то, что общественный транспорт в Украине в последнее время существенно подорожал, цены на поездки за границей оказываются намного выше. Так, одна поездка на общественном транспорте в Украине стоит 0,22 евро в среднем, а вот в Дании – целых три евро. В Германии цена составляет 2,7 евро, в Испании – 1,4 евро, в Польше – 0,75 евро, а вот в Венгрии – 1,1 евро.

Получается, что на свою зарплату украинец может прокатиться на метро или троллейбусе целых 1375 раз. Жители Венгрии могут воспользоваться общественным транспортом всего 572 раза, жители Польши – 1030 раз. В Испании можно прокатиться всего 892 раза, в Германии – 820. А вот доходы в Дании позволяют ездить 860 раз. Таким образом, несмотря на подорожание муниципального транспорта, украинцы могут позволить себе гораздо больше поездок, чем жители других стран.

Коммуналка и жилье

Раньше мы уже рассказывали, что цена аренды жилья в Украине – неоправданно высокая и даже превышает средние доходы граждан. Тем не менее, она все еще остается гораздо ниже, чем цена аренды жилья в европейских странах. Сравним, сколько процентов от зарплаты отнимает аренда жилья и оплаты коммунальных платежей в разных странах.

В Украине аренда однокомнатной квартиры подальше от центра обойдется в среднем в 193 евро, а месячные коммунальные платежи – 88 евро. Учитывая среднюю зарплату в 275 евро, оплата жилья отнимает 70% доходов, а коммуналка – 32%. Таким образом, если снимать квартиру и исправно платить по всем квитанциям, средних доходов попросту не хватит.

В Дании аренда жилья стоит в среднем 630 евро, а коммунальные платежи – 163 евро. Несмотря на такие высокие цены, аренда у жителей Дании забирает всего 24% доходов, а коммуналка и вовсе 6%.

В Германии цены на жилье тоже немаленькие. Однушка на окраине обойдется в 530 евро, а коммуналка – 215 евро. От месячных доходов это составит 23% и 9% соответственно. А вот жители Испании могут арендовать аналогичное жилье за 475 евро в месяц и платят за коммуналку они по 116 евро, что составляет 38% и 9%.

В Польше за жилье придется заплатить 324 евро, а за коммунальные платежи 148 евро. От зарплаты это получится 41% и 19%. Видим, что коммунальные услуги здесь тоже стоят недешево. А вот в Венгрии квартира будет стоить 292 евро, что составит 46% от зарплаты. Коммуналка обойдется в 146 евро – 23%.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Украине резко подорожал бензин.

