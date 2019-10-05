Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товары

Эксперты говорят, что "долларовая составляющая" закладывается не только в импортные, но и во все украинские товары

/ Фото: Pixabay

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Осень в разгаре, а официальная гривня никак не хочет обесцениваться. За первую неделю октября, впрочем, курс доллара скакнул с 24,08 до 24,88 грн, и многие заговорили о начале осенней девальвации. Однако уже на понедельник, 7 октября, Нацбанк по итогам межбанковских торгов вновь вынужден был снизить курс до 24,61 грн/доллар.

Такое нетипичное для осени поведение гривни заставляет гадать, что будет дальше: продолжит ли укрепляться украинская валюта, или "опомнится" и начнет ослабляться. Среди экономистов ест сторонники и одной, и другой точки зрения. Кто-то считает, что избыток долларов в стране (из-за огромных выпусков ОВГЗ или денег "заробитчан" – тут мнения разнятся) не даст гривне обесцениться, и курс продолжит снижаться дальше. Другие полагают, что уже вскоре увидим девальвацию, которая, притом, будет сильной (факторы называют разные: конъюнктура рынка, прекращение выпуска ОВГЗ и др.).

Но факт остается фактом: на протяжении всего 2019 года гривня демонстрировала тренд на укрепление. Начав год с отметки 27,66 грн за доллар, к октябрю она укрепилась до 24,08 грн, то есть более чем на 3,5 грн, или почти на 13%.

Но при этом статистика и ответственные чиновники не перестают повторять: инфляция все еще выше целевых отметок и никак не хочет снижаться. К сентябрю годовая инфляция все еще составляла 8,8%, в то время как, по прогнозам Нацбанка, к концу третьего квартала она должна была уже замедлиться до 7,7%, а к концу года – до 6,3%.

Украинцы уже привыкли, что во многих случаях рост цен на те или иные товары объясняют подорожанием доллара. Как правило, это касается импортных товаров, но и многие украинские производители часто "кивают" на доллар (экспортных товаров, энергоемких, тех, в которых есть импортная составляющая и т.п.). Но в этом году доллар падает, а цены при этом не то что не снижаются, а зачастую продолжают расти. Причем на некоторые товары – довольно существенно. И потребители в недоумении: почему так происходит? Сайт "Сегодня" разбирался с этим при помощи наших экспертов.

Чаще всего, отвечая на подобные вопросы, эксперты говорят о рисках, которые производители и продавцы закладывают в стоимость товара. В странах с нестабильной экономикой риски особенно высоки, а курс валют, как мы успели усвоить за последние несколько лет, нестабильный. Что, если ему завтра вздумается взлететь?

"Никто не может понять, что будет через некоторое время. А у многих отсрочка по платежам на 30, 45 дней. Как можно закладывать курс 24 грн, если ты не понимаешь, каким он будет через это время, а у тебя маржа 20%? Если курс повысится, ты можешь всю свою прибыть потерять только из-за прыжка курса. А если курс станет 28, то ты "влетел" и фактически уходишь с рынка. Бизнес и так научен за последние годы рисковать, но рискует аккуратно", – объясняет экономический эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Как зависят от доллара украинские овощи?

Казалось бы, сказанное верно для импортных товаров, цена на которые действительно напрямую связана с мировыми валютами. Но какое, например, отношение к доллару имеют украинская свинина или украинские овощи, цены на которые уже не то что пугают, а отпугивают потребителей?

Анализируя последние тенденции в сентябрьском "Макроэкономическом и монетарном обзоре", НБУ констатирует: "Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжали ускоряться (до 10,9% г/г). В частности, более высокими темпами росли цены на продукцию животноводства. Так, существенно ускорился рост цен на молоко, а также говядину и свинину из-за сокращения поголовья и усиления внешнего спроса. Кроме того, значительно замедлилось подешевление яиц (до 7,0% г/г). Более высокими темпами росли цены на овощи, прежде всего за счет ускорения роста цен на картофель (до 96.1% г/г), обусловленного низким ее урожаем".

Однако Алексей Дорошенко говорит, что на доллар ориентируются и украинские производители, причем практически все.

"Импортная составляющая есть практически во всех товарах, в том числе произведенных в Украине. У нас нет ничего, что бы было привязано исключительно к нашей стране. Даже в украинской капусте, причем немаленькая. Это удобрение, бензин и дизтопливо, посевной материал, сельскохозяйственная техника и т. д. Таких валютных факторов гораздо больше, чем гривневых, в производстве практически любой продукции", – говорит Алексей Дорошенко.

У потребителя такая философия цен могла бы найти понимание, если бы речь шла о кратковременном снижении курса. Но, напомним, ревальвация гривни продолжается практически на протяжении всего года. И производители с продавцами все равно "готовятся к худшему"?

Алексей Дорошенко уверяет, что при более высоком курсе цены росли бы гораздо быстрее.

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепленная гривня", – говорит Алексей Дорошенко.

По прогнозам эксперта, по итогам года инфляция в Украине составит 7-7,3%.

Пока покупают – цены снижаться не будут

До какого уровня должен упасть доллар, чтобы производители и продавцы сочли риски достаточно низкими и снизили цены на свою продукцию? Эксперты говорят – "не дождетесь".

"Цены на нашем рынке определяются внутренними факторами рынка значительно больше, чем курсом доллара, стоимостью производства и т.д. Тот, кто завозит в Украину товары, хочет продать дороже, чем купил. Но актуальная цена на рынке формируется спросом и предложением. Если существует платежеспособный спрос на более высокую цену, даже если кто-то завезет очень дешево, зачем он будет продавать очень дешево, если есть спрос? Из-за конкуренции, конечно, цены могут снижаться. Но если люди готовы покупать по высокой цене, такая цена будет держаться, независимо от цены ввоза", – объясняет директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

При этом эксперт подчеркивает, что снижение цен на товары вообще происходит крайне редко (кроме сезонной продукции). При любом курсе и при любых, казалось бы, самых благоприятных факторах. И это характерно не только для нашей страны, но и для любой экономики.

"Цены вообще очень редко падают. Дефляция – это плохо для экономики. Причем когда это явление достаточно продолжительное, оно очень болезненно. Представьте: производители вложили одну сумму, а продать и вернуть ее не могут. Соответственно, следующий этап – они будут меньше производить. Здоровое состояние экономики – это когда происходит инфляция, но очень низкая. В экономике есть понятие "липких цен". То есть цены имеют тенденцию к росту, но не имеют тенденции к резким сокращениям. И это нормально, это характерно для любой страны. Конечно, имеются в виду средние цены, это не означает, что цены не могут колебаться", – говорит Вероника Мовчан.

Наглядный пример – цены на бензин.

"Обратите внимание, резкие колебания цен на нефть не приводят к резким колебаниям цен на бензин. Во всем мире, не только в Украине. Потому что тут играют роль очень много факторов, и обычно цены на сырье (бензин, пшеница и т.д.) являются только маленькой частью общей стоимостью продукта, который производят из этого сырья. Еще есть стоимость транспортировки, работы, логистики, рекламы, налогов", – объясняет Вероника Мовчан.

Напомним, новости "Сегодня" призывают быть внимательными при купле-продаже валюты в небанковских обменниках, ведь есть риск стать жертвой мошенников. О трех самых популярных схемах обмана мы рассказали в сюжете:

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