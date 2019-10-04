Доллар просел в цене после рывка вверх: официальный курс

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На понедельник, 7 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

04.10 07.10 Изменение 1 доллар США 24,88 грн 24,61 грн - 0,27

Таким образом, по сравнению со значениями 4 октября курс доллара опустился на 27 копеек. Снижение произошло после резкого роста. Укреплению гривни, в частности, поспособствовало, что НБУ начал продавать доллары на межбанке. Впрочем, за неделю с 30 сентября по 7 октября гривня все же ослабла по отношению к доллару на 42 копейки.

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Напомним, новости "Сегодня" призывают быть внимательными при купле-продаже валюты в небанковских обменниках, ведь есть риск стать жертвой мошенников. О трех самых популярных схемах обмана мы рассказали в сюжете:

ТОП-3 аферы в обменниках Видео: Сегодня

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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