Цены на горючее начали расти: чего ждать автовладельцам в ноябре

Стоимость горючего зависит не только от курса валют. Какие же факторы сейчас влияют на цену?

/ Фото: Анатолий Бойко

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В сентябре цены на горючее начали снижаться, но со второй половины месяца опять повысились. Эксперты связывают это с внутренними проблемами в Украине. Несмотря на то, что гривня укрепилась, есть другие факторы, которые будут влиять на стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза.

Сайт "Сегодня" разбирался, каких цен ждать автовладельцам в октябре.

Цены на горючее остановились

Цены на автомобильное топливо почти не поменялись в сентябре. Хотя до середины месяца цены они опускались, к концу – вернулись к показателям последних чисел августа.

Эти колебания связаны с внутренней ситуацией в Украине. В июле Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт сжиженного газа и дизтоплива из России. С августа за ввоз дизеля надо платить спецпошлину 3,75%, в октябре она вырастает до 4%. Поэтому трейдеры начали перестраивать поставки. Вместо трубопровода горючее к нам теперь поставляют морем.

Для этого нужна слаженная работа портов и железной дороги. И первые и вторые работали не гладко, говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Танкеры не получается разгружать быстро, поезда с вагоноцистернами не приезжают вовремя.

"Если бы в середине этого месяца получилось нормально разгружать танкеры и проводить поезда с нефтепродуктами, то цены бы удержались на уровне средины месяца. Но локомотивная тяга и вагоноцистерны подаются с перебоями. Поезда с горючим простаивают неделями в узловых станциях железной дороги. Южный порт сейчас не работает, поскольку не могут растаможить горючее с танкера, который пришел, из-за несоответствия (по заключению таможни) качества топлива, которое он привез. Херсонская нефтеперевалка тоже не работает. Риски прерывания поставок, дефицита привели к росту цен с середины месяца на 10 копеек за литр по дизтопливу и на 15 копеек по сжиженному газу. И это не предел. Если проблемы с растаможкой и железнодорожными поставками сохранятся, в октябре мы будем иметь проблемы".

Как будут себя вести цены в октябре

Гривня укрепилась, но и цены на внешнем рынке выросли примерно на одну и ту же величину,

"По дизелю появились искусственные проблемы. На октябрь мы можем недополучить 120-150 тыс. тонн дизеля. Ожидания на рынке не очень приятные. Но, как мы видим, для потребителя ничего не поменялось, есть тенденция к снижению цен", – замечает Леонид Косянчук, эксперт энергорынка.

По словам эксперта, дефицит на уровне четвертой части потребления дизтоплива в Украине уже заметен,и связан он со спецпошлиной на импорт российского дизеля и сжиженного газа. Железная дорога, как уже отмечалось, не способна обеспечить объемы, которые потребляет Украина.

/ Фото: Depositphotos

"Есть проблемы на таможне. Почему-то блокируется разгрузка судов в портах Черного моря. Таким образом искусственно блокируется альтернативный путь поставок дизтоплива в Украину. Чем это закончится – скручиванием шлангов на некоторых сетях или подорожанием? На ценообразование сильно влияет спрос и предложение – так реагирует любой рынок", – добавляет Косянчук.

Бензин более диверсифицирован, поэтому с ним не будет рисков, отмечают эксперты. Однако цены на границе растут и это может привести к его подорожанию.

Похожая ситуация с автогазом. Цена после снижения вернулась на прежний уровень – до 11.60, но с 1 октября увеличилась пошлина на российский сжиженный газ, а это влияет на весь импорт.

"Трейдеры, чтобы сгладить свои расходы, законтрактовали много газа и октябрь будет профицитным. Этот профицит будет тянуть вниз. Другой фактор будет влиять на подорожание. Есть прогноз по росту курса доллара, и еще подорожание сжиженного газа в Средиземном море. То есть импортная цена будет расти. Но в ближайших перспективах никаких предпосылок к подорожанию газа нет, как и для падения цен. Уровень, на котором он есть сегодня – объективный".

Почему доллар падает, а цены на горючее не меняются?

Трейдер покупает горючее за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию. К тому же ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть зависит от стабильности гривни. Когда национальная валюта падает, следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

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Но на стоимость бензина в Украине влияет не только валюта. В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены.

Сейчас наблюдаются две противоположные тенденции. Их нужно учитывать вместе.

"Стоимость нефтепродуктов выросла существенно. За последний месяц – плюс 4%. Укрепление гривни должно было привести к снижению стоимости горючего, но из-за роста цен на границе (а мы импортируем большинство нефтепродуктов) ценники на стелах остались на уровне, который сформировался в середине сентября. Если бы не внутренние проблемы, цены, может, и снизились бы, чтобы стимулировать спрос. Но проблемы с поставками остаются, и трейдеры их закладывают как риски в цену. Поэтому мы видим медленный рост, который, скорее всего продолжится в октябре", – резюмирует Геннадий Рябцев.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Луцке умелец заменил бензиновый двигатель в авто двигателем на дровах.

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