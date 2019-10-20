За неделю лук подорожал почти на четверть

Цены на лук снова лихорадит. За последнюю неделю этот овощ подорожал едва ли не на четверть.

На столичных ярмарках лук продают целыми сетками. Владимир свой продукт готов продавать по 10 гривен. Однако, говорит, что покупатели не спешат брать лук мешками.

На столичных ярмарках за килограмм лука просят восемь гривен. Это если покупать оптом. И двенадцать-пятнадцать гривен в розницу. В этом году, говорят продавцы, лук уродил хорошо.

Анатолий собственными руками собирал овощи вместе с женой и детьми. Лук везет небольшими партиями из Киевской области в столицу.

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Цену устанавливает, ориентируясь на других продавцов. Урожай, говорит хороший. Но все равно за день продать все, что привез, не удается.

Берут столько, сколько съедят – объясняют свои небольшие закупки покупатели.

За неделю лук подорожал почти на четверть, посчитали опрошенные "Сегодня" эксперты. Отмечают, цена везде разная. В небольших городах и селах – можно найти по 6 гривен и дешевле. А чем ближе к столице – тем больше слез выдавливает этот овощ из покупателя. Хотя объективных факторов, чтобы цена на лук и дальше росла, пока нет. Об этом в один голос говорят и эксперты, и аграрии.

Последний так называемый луковый кризис, когда килограмм стоил более 35 гривен, произошел весной. Тогда собственные запасы закончились раньше. И пришлось импортировать. И не последнюю роль здесь сыграли попытки искусственно расшатать рынок, чтобы создать ажиотаж. И даже, если этой весной похожего кризиса не произойдет, предполагают эксперты, то все равно – стоимость "борщевого набора" в целом подорожает.

Между тем, украинцев в 2019 году пугают рекордные цены на популярные овощи. Например, картошка в Украине уже стоит дороже, чем в Польше. Эксперты предупреждают: ждать снижения цен сейчас бесполезно – овощи продолжат дорожать, и до следующего сезона ситуация не изменится.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Овощи в Украине дорожают: что происходит и остановится ли рост цен

Напомним, пока овощи в Украине становятся все более "золотыми", цены на мясо немного упали. Из-за этого украинцы стали активнее покупать свинину, потребление которой ранее резко упало из-за дороговизны.

О том, где лучше покупать мясо – на рынке или в супермаркете, узнавайте из результатов эксперимента, который провели новости "Сегодня":

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