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Картошка в Украине стала дороже, чем в Польше – эксперт

3 октября, 09:26

Специалист объяснил, что происходит на рынке овощей

/ Фото: Pixabay

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Цены на продукты в Украине сейчас выше, чем в соседних странах. Поэтому наша страна импортирует большое количество овощей. Например, за август Украина импортировала годовой объем картофеля. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Картошка в Украине дороже, чем в Польше на 40%. И намного дороже, чем в Беларуси. Но сюда (в Украину. – Ред.) едет белорусский и польский импорт. И эта цена сейчас у нас ниже, чем была в июле, поэтому в какой-то степени есть даже снижение цены", – пояснил эксперт.

Он добавил, что, если гривня резко упадет, то это сравняет цены с европейскими. И к доллару наши цены будут ниже. А если сейчас сравнивать с оптовым рынком поляков, то практически по всему ассортименту в Украине цены выше, чем там.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Овощи в Украине дорожают: что происходит и остановится ли рост цен

А о том, почему украинская картошка оказалась "золотой", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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