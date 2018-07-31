Цены на нефть поднялись выше психологической отметки

Сегодня, 09:03

Аналитики обращают внимание на ситуацию в США и на Ближнем Востоке

Фото: AFP
Фото: AFP

Цены на нефть эталонных марок 30-31 июля заметно выросли на информации о том, что три месторождения в Северном море сокращают нефтедобычу, поскольку начались акции протеста работников.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 31 июля поднялась до 75,32 доллара за баррель. Стоимость барреля Brent превысила психологическую отметку в 75 долларов впервые за 20 дней.

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Сентябрьский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожал до 70,27 доллара за баррель, однако позже вновь опустилась немного ниже 70 долларов за баррель.

Тем временем в СМИ циркулируют слухи о том, что канадское нефтедобывающее предприятие, поставлявшее в США порядка 350 тыс. баррелей в сутки из нефтеносных песков и закрытое в конце июня из-за аварии, может возобновить работу позже намеченного срока. Изначально планировалось, что предприятие заработает в начале августа.

Вместе с тем сохраняется напряженность на Ближнем Востоке, где с 4 августа вступает в силу первый раунд санкций США в отношении Ирана. По оценке Barclays, действия Штатов могут сократить поставки нефти из страны на 700 тыс. баррелей в сутки.

В свою очередь Саудовская Аравия пока не восстановила поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море в полном объеме.

"Саудиты говорят, что намерены избегать этого региона из-за опасений по поводу сохранности поставок, и если так оно и случится, цены на нефть получат очевидную поддержку", – говорит партнер Again Capital Джон Килдафф.

Напомним, ранее йеменские повстанцы в Красном море атаковали два танкера Саудовской национальной транспортной компании, каждый из которых перевозил два миллиона баррелей нефти. После этого Саудовская Аравия решила приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.

Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК о постепенном наращивании добычи нефти Россия пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличила его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн
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Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

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