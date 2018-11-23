Цены на нефть рухнули на новое "дно"

Стоимость черного золота эталонной марки опустилась до минимума за календарный год

Цена на нефть Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так дешево нефть эталонной марки не стоила с ноября 2017 года.

Как свидетельствуют данные торгов, 23 ноября, по состоянию на 16:04 по киевскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent снизились до 59,8 доллара за баррель.

Фьючерсы на североамериканскую смесь WTI опустились до 51,24 доллара за баррель.

Нефть стремительно дешевеет уже шесть недель подряд. Инвесторы опасаются, что на рынке черного золота возникнет избыток сырья.

В целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. Страны ОПЕК при этом не смогли договориться об ограничении добычи нефти в 2019 году.

Российские власти на этом фоне ухудшили "нефтяные" прогнозы. В Кремле ожидают, что цены на нефть в долгосрочной перспективе снизятся примерно до 50 долларов.

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