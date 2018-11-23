Цены на нефть рухнули на новое "дно"

Вчера, 16:06

Стоимость черного золота эталонной марки опустилась до минимума за календарный год

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Цена на нефть Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так дешево нефть эталонной марки не стоила с ноября 2017 года.

Как свидетельствуют данные торгов, 23 ноября, по состоянию на 16:04 по киевскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent снизились до 59,8 доллара за баррель.

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Фьючерсы на североамериканскую смесь WTI опустились до 51,24 доллара за баррель.

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Нефть стремительно дешевеет уже шесть недель подряд. Инвесторы опасаются, что на рынке черного золота возникнет избыток сырья. 

В целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. Страны ОПЕК при этом не смогли договориться об ограничении добычи нефти в 2019 году.

Российские власти на этом фоне ухудшили "нефтяные" прогнозы. В Кремле ожидают, что цены на нефть в долгосрочной перспективе снизятся примерно до 50 долларов.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, почему штормит мировой рынок нефти и что будет с ценами
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Источник:

"Сегодня"

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