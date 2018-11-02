США выведут из-под "нефтяных" санкций против Ирана восемь стран – Помпео

Штаты не будут исключать страны ЕС из антииранских "нефтяных" санкций, список самих стран, которые выводятся из-под ограничений, опубликуют 5 ноября

Соединенные Штаты временно выведут из-под действия "нефтяных" санкций против Ирана восемь стран, эти переговоры еще продолжаются. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен восстановлению американских санкций в отношении энергетического сектора Ирана.

США "собираются предоставить временные" исключения для восьми странам, "но только потому, что они продемонстрировали значительное сокращение (импорта иранской) нефти и сотрудничество по многим другим вопросам, а также сделали важные шаги по направлению" к тому, чтобы свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти, отметил госсекретарь.

Помпео при этом подчеркнул, что США не будут исключать страны ЕС из антииранских "нефтяных" санкций, список самих стран, которые выводятся из-под ограничений, опубликуют 5 ноября.

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты добились сокращения экспорта иранской нефти на 1 млн баррелей даже без восстановления "энергетических" санкций.

Ранее сообщилось, что США согласились разрешить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана. Китай, куда, по данным СМИ, США остановили поставки нефти, входит в эту группу. Однако переговоры с КНР еще продолжаются. Ранее сообщалось, что США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти, а потому Штаты могут распространить антииранские санкции и на КНР. Единственная уступка, на которую пошел Пекин, – КНР не будет наращивать импорт сырья из Ирана.

Остальные четыре государства не были названы.

О том, что власти США согласились вывести Индию из-под нефтяных санкций, также писало издание The Economic Times. Благодаря такому решению Индия сможет продолжать импортировать из Ирана около 1,25 млн тонн нефти в месяц до марта 2019 года.

Освобождение от санкций предоставлено, чтобы не способствовать росту цен на сырье, сказал источник агентства. В обмен восемь стран обязались сокращать импорт нефти из Ирана.

Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти с помощью энергетических санкций, которые, как ожидается, будут возобновлены 4 ноября.

Санкции против Ирана, который до объявления об их введении добывал 3,5 млн баррелей нефти в сутки, нацелены на снижение иранского нефтяного экспорта до нуля. Тегеран в норме экспортировал 2,5-2,6 млн баррелей в сутки, крупнейшими покупателями выступали Китай, Индия, другие страны АТР, нефть также поставлялась на европейские рынки и в Турцию. Ряд стран, таких как Франция и Южная Корея, отказались от закупок иранской нефти, другие в том или ином объеме сохранили импорт.

Отметим, Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США.