Цены на рынках: одни продукты подешевели, другие – подорожали

Корреспонденты "Сегодня" прошлись по торговым рядам базаров в разных регионах Украины

После новогодних и рождественских праздников покупательский ажиотаж в Украине падает.

Часть продуктов за последние два дня подешевела. Но многие из основных продуктов, напротив, – начали прибавлять в цене.

"Сегодня" сравнили стоимость товаров, которые есть на столах украинцев.

После праздников на столичных рынках больше всего подешевели несезонные овощи.

"Цена огурцов доходила до 100 грн./кг на Новый год. Сейчас они вот, по 60-65 грн. стоят. Вот простые помидоры, средние. Были по 60, сейчас – 50 грн.", – рассказывает нам продавец одного из столичных рынков.

А вот цена на сладкий перец после праздников не изменилась. Сейчас он стоит около 80 грн./кг. И вскоре может подорожать до 100 грн., и даже больше. Так как основные поставщики, Испания и Турция, заканчивают собирать урожай и распродавать остатки со складов.

В то же время основные составляющие "борщевого набора", наоборот, – подорожали. Снизилась стоимость только картофеля – с 15 до 10 грн./кг.

"Капуста поднялась в цене. Была 5-6 грн./кг, а на сегодня – 6-7 грн./кг. Чуть-чуть, на гривню, поднялись в цене морковь и лук. Не у каждого есть склады, хранилище, где можно содержать их. Портится, погода у нас теплая", – объясняет "Сегодня" один из торговцев.

За килограмм лука и моркови сейчас просят по 11-12 грн.

Изменились цены и на фрукты. Самые ходовые – подорожали.

"Мандарины, как по мне, подорожали. Потому что были дешевле. Сейчас – 50-60 грн./кг, а были по 40-45 грн.", – говорит одна из покупательниц рынка в Киеве.

Стоимость яблок зависит от условий хранения.

"Яблоки, которые идут с камеры газированной, стоят на пять гривен дороже. В них все витамины сохраняются. Продаем по 25-30 грн./кг. А на обычные яблоки осталась такая же цена, как и была", – рассказывает корреспондентам "Сегодня" продавщица одного из столичных базаров.

"Ананас маленького калибра стоил где-то в пределах 100 грн./кг., сейчас он подешевел – стоит в пределах 80 грн. Гранат был по 65 грн./кг., сейчас где-то 60 грн.", – говорит одна из продавщиц.

"Хурма даже подешевела. Была по 80 грн./кг, это "Шарон", а стала – по 75 грн.", – делится своими наблюдениями одна из покупательниц.

Более доступными стали также яйца, говорят торговцы.

"Сейчас стоит десяток 18 грн. Перед праздником был 20", – говорит продавщица.

Между тем цены на мясо немного выросли.

"Как поменялись цены? Филе, например, было по 72 грн./кг, а сейчас – по 80. Биточное мясо по 120 грн./кг можно было купить, а сейчас оно стоит 130-140 грн.", – рассказывает покупательница рынка в Киеве.

А вот в других регионах Украины – противоположная ситуация. На запорожских и винницких рынках за килограмм свинины просят на 10-15 грн. меньше, чем неделю назад.

"Задняя часть стоит 130-140 грн./кг, есть неподвижная частица, есть лопаточка – 120 грн./кг, без косточки. На сало разная цена, в зависимости от вкуса, есть по 100 грн., есть по 50", – рассказывает продавщица винницкого рынка Майя Кучинская.

Цены на овощи в разных регионах Украины изменились примерно так же, как и в Киевской области.

А в Ивано-Франковской области многие продукты сейчас стоят даже дороже, чем в столице. Килограмм картофеля и моркови – 15 грн., капусты – 35 грн. За десяток яиц просят 25 грн.

"Когда праздники к нам приближаются, то всегда повышают цены. А существенных изменений я не заметила", – говорит одна из покупательниц рынка в Ивано-Франковске.

А в Полтавской области жалуются на нехватку покупателей.

"Некому покупать. У людей нет денег", – говорит одна из продавщиц полтавского рынка.

Здесь шутят: украинцы доедают купленное на праздники.

Напомним, что ранее цены на бензин почти остановились, а цены на транспортные перевозки отрегулируют.

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