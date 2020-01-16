Цены на сигареты: эксперт объяснил, в чем особенность Украины

В Украине производят больше табака, чем нужно рынку

/ Фото: Pixabay

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Ежегодно в Украине повышаются цены на табачную продукцию. Все это связано с запланированным ростом акциза, но есть и другие факторы, которые могут влиять на стоимость сигарет.

Впрочем, по словам опрошенных сайтом "Сегодня" экспертов, в Украине, в отличие от других стран, к таким факторам не относится объем производства табачных изделий. Как отметил экономический эксперт Борис Кушнирук, даже если бы такой объем сократился, это вряд ли бы повлияло на цены.

"Не думаю, что сокращение производства приведет к изменению цен. В Украине производится гораздо больше табачных изделий, чем нужно для внутреннего потребления. Многое идет контрабандой в другие страны", — объяснил Кушнирук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Цены на сигареты выросли: сбудутся ли страшилки о большом повышении

Напомним, за 10 лет стоимость пачки сигарет в Украине выросла в 20 раз. Дело в том, что наша страна проводит политику постепенного роста "табачных" акцизов, и в итоге курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Уже сейчас цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога.

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