Цены выросли вдвое: в Украине серьезно подорожали помидоры

Томаты с грунта поднялись в цене сильнее, чем тепличные

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Летом 2019 года стоимость помидоров бьет рекорды. Закупочные цены на томаты открытого грунта в Украине за последние 12 месяцев увеличились в 2,3 раза по сравнению с августом 2018 года – до 7 грн/кг. В опте и рознице цены, разумеется, еще выше. Такие данные обнародовали аналитики East Fruit.

"Цены на томаты открытого грунта в Украине уже в среднем в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в конце лета 2018 года цена на эту продукцию не превышала 3 грн/кг", – отметили специалисты.

Отмечается, что тепличный томат в конце августа этого года также подорожал в 1,6 раз по сравнению с концом августа 2018 года – до 15-18 грн/кг в закупке.

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Росту цен способствовало сокращение предложения на рынке - урожайность в местных хозяйствах была низкой.

"В то же время, спрос на продукцию как на рынке свежих овощей, так и со стороны перерабатывающих предприятий оставался стабильно высоким, что позволило продавцам повысить отпускные цены", – объяснили аналитики.

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