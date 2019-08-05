Украинцам прочат дефицит картошки: нужно ли запасать овощ на зиму 2019-08-05T15:57:00+03:00 Экономика Аграрии жалуются на сложную погоду и вредителей

Украинцев уже пугают рекордные цены на помидоры. При этом аграрии прогнозируют, что страна также столкнется с дефицитом картофеля. Новости "Сегодня" выясняли, как сильно подорожает популярный овощ и чем его можно заменить.

В начале августа у картошки заканчивается период вегетации. Это означает, что клубни уже сформированы и больше растение не вырастет. Картофелевод Николай Фурдыга рассказывает, что раннему урожаю навредила жара, а более позднему – дожди. Картошка есть, но она более мелкая, чем ожидали.

Картошка в этом году или мелкая, или слабая, а потому избежать дефицита качественного овоща будет сложно. По этой причине его стоимость ударит по кошелькам украинцев. Цена, как прогнозируют эксперты, будет минимум вдвое выше, чем в прошлом году.

Сейчас за килограмм картошки просят около 18 гривен. И цена опустится максимум на две гривни.

Впрочем, запасаться мешками картошки сейчас аграрии не советуют – долго лежать овощ не сможет, ведь доспевал он в экстремальных условиях.

"Недостаточная защита от проволочника, а также трещины, ведь в период вегетации было много и дождливого периода, и засушливого. Причем сразу после засухи пошли дожди, процессы роста были быстрые, потому клубни разрушаются. Эта картошка не долежит до весны", – объясняет замдиректора по вопросам селекции и семеноводства Института картофелеводства Николай Фурдыга.

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Тем, кто все же собирается запасаться картофелем на зиму, специалисты советуют подождать еще хотя бы месяц.

"Если люди хотят немного сэкономить и купить картошку несколько дешевле, это следует сделать где-то в начале-середине сентября. Это будет пиковый сезон сбора украинской картошки", – советует аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко.

Тем, для кого картошка в этом году окажется слишком дорогой, диетологи советуют альтернативу.

"Можно заменить морковью. А еще есть такой овощ – батат. Это тоже кархмалистые овощи, они, как и картошка, содержат много быстроусваиваемого крахмала", – рассказывает врач-диетолог Инна Раилко.

А вот бояться, что зимой картошка исчезнет с прилавков, не нужно, успокаивают эксперты. Они уверяют, что крупные агрофирмы, которые выращивают картофель, располагают овощехранилищами, где корнеплод сохранится до весны. Кроме того, при необходимости украинцев спасет импорт.

Напомним, при этом в Украине резко подешевели сливы. Оптовые цены опустились до минимума за три года, хотя обычно самая низкая стоимость этого фрукта наблюдается в конце августа.

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