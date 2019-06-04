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Чехия вдвое увеличила квоты на рабочие визы для украинцев

4 июня, 14:38

Страна готова принимать до 40 тысяч работников из Украины в год

Фото: Pixabay

Пока парламент Украины готовится поменять правила игры для посредников по трудоустройству за границей, правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему работников из Украины. Такое решение чешский Кабмин принял на заседании 3 июня, сообщает Radio Praha.

"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", – сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

До сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19 600. Теперь это количество увеличено до 40 000 человек.

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По данным минтруда Чехии, на конец 2018 года в этой стране было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.

Как известно, не только украинцы ищут работу за границей. Есть и обратный процесс – трудовая иммиграция в Украину. Пока это не особо развитое явление, но уже через несколько лет ситуация может кардинально измениться, а без рабочих руки из других стран нам просто не обойтись. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, кто едет зарабатывать в Украину из-за рубежа.

Кроме того, "Сегодня" выяснили, как инвестиции украинских заробитчан заметны в их родных селах:


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Тег работа, Чехия, заробитчане, заработки, квота, рабочая виза, трудовая миграция

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