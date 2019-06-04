Чехия вдвое увеличила квоты на рабочие визы для украинцев

Страна готова принимать до 40 тысяч работников из Украины в год

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Пока парламент Украины готовится поменять правила игры для посредников по трудоустройству за границей, правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему работников из Украины. Такое решение чешский Кабмин принял на заседании 3 июня, сообщает Radio Praha.

"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", – сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

До сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19 600. Теперь это количество увеличено до 40 000 человек.

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По данным минтруда Чехии, на конец 2018 года в этой стране было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.

Как известно, не только украинцы ищут работу за границей. Есть и обратный процесс – трудовая иммиграция в Украину. Пока это не особо развитое явление, но уже через несколько лет ситуация может кардинально измениться, а без рабочих руки из других стран нам просто не обойтись. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, кто едет зарабатывать в Украину из-за рубежа.

Кроме того, "Сегодня" выяснили, как инвестиции украинских заробитчан заметны в их родных селах:

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